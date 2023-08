O foragido italiano que foi preso após foto de comemoração no futebol

Acredita-se que Vincenzo La Porta, de 60 anos, tenha laços estreitos com o grupo do crime organizado Camorra, de Nápoles.

"Com a vitória no campeonato, La Porta não resistiu à comemoração", completou o comunicado da polícia.

O advogado de La Porta disse à agência de notícias Associated Press: "Ele começou uma nova família na Grécia... Ele tem um filho de nove anos e está trabalhando como cozinheiro para sobreviver. Ele sofre de problemas cardíacos. Se for extraditado, ele e sua família serão arruinados."

As autoridades foram implacáveis na perseguição a La Porta, rastreando de perto as movimentações financeiras e na internet, "esperando que ele desse um passo em falso".

A polícia o localizou a partir de uma foto tirada do lado de fora de um restaurante em Corfu, entre torcedores do Napoli, vestindo um boné de beisebol e agitando as cores azul e branco do time.