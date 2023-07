O que há de verdade na suposta predileção dos antigos gregos e romanos por orgias

The Conversation*

As orgias evocam imagens da antiguidade greco-romana, devido aos filmes mais ou menos eróticos protagonizados por imperadores devassos — ou ao filme Satyricon (1969), de Federico Fellini.

Mas o que eram as orgias, na realidade?

Do grego orgia

A palavra vem do grego. Orgia se refere aos rituais realizados em homenagem a divindades como Dionísio, cujo culto celebrava a regeneração da natureza.

A palavra "orgia" evoca uma ideia de paixão e excitação. Os ritos das orgias, pouco conhecidos devido ao seu status misterioso, podem ter incluído a manipulação de objetos com formato sexual durante práticas de êxtase e violência, cujo objetivo teria sido buscar a embriaguez coletiva .

Somente no final do século 18 e ao longo do século 19, sobretudo na literatura francesa, o termo "orgia" passou a designar práticas sexuais em grupo, geralmente associadas ao excesso de comida e bebidas alcoólicas.