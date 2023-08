O que se sabe sobre operação policial 'envolvendo filho 04 de Bolsonaro'

Polícia Civil do Distrito Federal disse que cumpre, no total, dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão

Uma operação policial contra suspeitos de crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro estaria cumprindo mandados de busca e apreensão em dois endereços que seriam de Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta quinta-feira (24/6), segundo a imprensa brasileira.

Em nota, a polícia civil do Distrito Federal deu detalhes sobre a operação, batizada Operação Nexum, mas não citou os nomes dos alvos da empreitada.

Segundo a TV Globo, a polícia civil do Distrito Federal cumpre mandados de busca e apreensão em dois imóveis ligados a Jair Renan, conhecido como "filho 04" do ex-presidente, em Brasília e em Balneário Camboriú (SC).

A BBC News Brasil tenta contato com a defesa de Jair Renan, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Na nota, a polícia civil do Distrito Federal disse que cumpriu no total dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão.

“O principal alvo da operação e mentor do esquema coleciona registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo e, no ano de 2023, já foi alvo de duas operações da PCDF”, informou a corporação.

A BBC News Brasil ainda não confirmou as informações publicadas por veículos nacionais sobre Maciel Carvalho.

As duas operações que deram origem aos mandados desta quinta-feira são:

Ainda de acordo com nota enviada pela polícia civil, a nova investigação identificou "um esquema de fraudes com crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de blindar o patrimônio dos envolvidos".