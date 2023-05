Met Gala: 7 dos melhores looks ao longo das décadas

Getty Images

Ellie Violet Bramley

BBC Culture

Há 1 hora

De "jantares da meia-noite" à extravagância glamourosa de hoje, o evento percorreu um longo caminho. O Met Gala completa 75 anos e vale relembrarmos alguns de seus momentos mágicos.

"A primeira segunda-feira de maio" ficou conhecida como a noite em que a indústria da moda deixa seus "cabelos bem soltos".

São acrobacias, vestidos enormes e selfies que passam a ser vistas por milhões de pessoas em todo o planeta.

Mas começou mais humildemente. Eleanor Lambert, a publicitária e "madrinha da moda", lançou o Met Gala há 75 anos, em 1948, como um evento de arrecadação de fundos para o novo Costume Institute do Metropolitan Museum of Art em Nova York, John Tiffany, seu ex-aprendiz e biógrafo, disse à BBC Culture.

De forma mais ampla, acrescenta, foi uma forma de "aumentar a visibilidade da moda americana". Os ingressos de US$ 50 foram vendidos para membros da alta sociedade de Nova York.

Mesmo assim, porém, foi uma chance de se divertir. "Durante a guerra, os nova-iorquinos tiveram que escurecer as janelas e manter as luzes apagadas, então, para o Met Gala original em 1948, Lambert criou um 'Jantar da meia-noite' para extravasar."

Ele passou por muitas reviravoltas desde então. "De 1948 até a década de 1970, o objetivo era parecer impecável, adotando o próprio estilo enquanto celebrava a moda americana nos degraus históricos do Met", diz Tiffany.

Foi sob a gestão da editora de moda americana Diana Vreeland, na década de 1970, que o evento se tornou mais elaborado, com a introdução de temas apimentados e a lista de convidados estendendo-se a figuras culturais como Andy Warhol, bem como figuras da sociedade como Jackie Kennedy.

Mas foi em 1995 que a maior mudança de sua história chegou: este foi o ano em que a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, assumiu.

Embora muitas coisas sobre o Met Gala hoje tenham mudado de forma significativa, ainda é um evento que visa arrecadar dinheiro.

"O Met Gala provavelmente será a maior conquista da carreira de Anna Wintour", disse Amy Odell, jornalista de moda e autora do best-seller Anna: The Biography, à BBC Culture.

"Ele arrecadou centenas de milhões de dólares para o Costume Institute do museu, porque Anna conseguiu aumentar o preço do ingresso de vários milhares para dezenas de milhares de dólares desde que começou a planejá-lo." Os ingressos deste ano estão sendo vendidos por US$ 50.000.

A noite é tanto sobre o que é visto quanto o que não é, porque enquanto os degraus da frente abrigam um mar de câmeras, as festividades lá dentro são feitas em segredo. "Parte do elitismo do evento é sua mística", diz Odell.

"O que separa aqueles que são convidados de todos os outros? O que realmente acontece dentro da festa? Essas perguntas mantêm o público interessado no evento, então qualquer fragmento de informação que obtemos sobre ele se torna uma notícia, alimentando mais intrigas."

O Met Gala de Wintour é um espetáculo de alta costura. É um barômetro para nossos tempos - e uma chance de ver o que muito dinheiro, criatividade e confiança podem fazer.

Para alguns, será sempre descaradamente extravagante, para outros, é aí que reside o seu brilhantismo.

Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos momentos mais icônicos do Met Gala ao longo dos anos:

Cher no 'vestido nu' de Bob Mackie

Crédito, Getty Images

1974: Design romântico e glamouroso de Hollywood

"Cher e Bob Mackie quebraram todas as regras naquela noite e mostraram como Hollywood era glamourosa naquele exato momento", diz Tiffany. "Pode não ter funcionado com mais ninguém, mas Cher tinha confiança e Bob Mackie entendeu exatamente até onde ele poderia ir."

Isso pode ter acontecido há quase 50 anos, mas a tendência do vestido nu existiu a partir daquele momento.

Diana Ross

Crédito, Getty Images

1981: A Mulher do século 18

Como um millefeuille feito de penas, a roupa da cantora do The Supremes é uma das que mais chamam a atenção dos anos anteriores mais discretos da gala.

"Diana Ross mostrou uma transição do estilo de uma 'mulher do século 18' para a senhorita Ross naquela noite", diz Tiffany. Ela até voltou a usar o vestido muitos anos depois no American Music Awards de 2012.

Rihanna com 'vestido de omelete' de Guo Pei

Crédito, Alamy

2015: China através do espelho

Para a designer chinesa Guo Pei, que desenhava alta costura há mais de 30 anos na época em que Rihanna usou este vestido amarelo gema, ter seu trabalho apelidado de "vestido omelete" e virando meme foi uma maneira inesperada de se tornar famosa.

A capa levou mais de 50 mil horas para ser bordada à mão e pesava 25 kg.

Mesmo que tenha sido um momento complicado para Guo, foi um momento que Wintour, segundo Odell, realmente amou: "Ela adora os looks exagerados".

Lena Waithe com a bandeira LGBTQ+

Crédito, Getty Images

O tema era o catolicismo, e a produtora, escritora e atriz Lena Waithe usava uma capa mostrando a bandeira com listras pretas e marrons adicionadas para chamar a atenção para as preocupações que afetam as pessoas de cor LGBTQ+.

"Estou representando minha comunidade e quero que todos saibam que você pode ser quem você é, ter orgulho e fazer isso", disse ela à Vogue na noite.

Por baixo, ela usava um smoking Carolina Herrera. Foi, observa Tiffany, "um visual sofisticado, mas muito chique, combinado com sua mensagem poderosa. Causou um grande impacto".

Também digno de nota nesta noite foi Rihanna, que se vestiu como o papa.

A grande entrada de Billy Porter

Crédito, Getty Images

2019: Camp

"O tema era Camp [que na moda, significa uma estética exagerada], e Billy entendeu claramente a mensagem", diz Tiffany, sobre a chegada da estrela de Pose no tapete vermelho como um faraó egípcio alado.

Carregado por serviçais sem camisa e adornados com ouro, ele foi colocado no chão e abriu asas douradas.

Como Porter disse à revista Variety: "Camp significa irreverência. Camp significa extremamente exagerado e grandioso e o que alguns podem sentir é ridículo e bobo, e abraçando todos aqueles impulsos criativos dentro de nós que muitas vezes são reprimidos".

Este também foi o ano em que Lady Gaga usou quatro looks de Brandon Maxwell no tapete vermelho, trazendo Wintour para fora da entrada do museu, onde ela cumprimenta os convidados, para assistir – a primeira vez, segundo Odell, que ela assistiu uma entrada de tapete vermelho in loco.

Foi também o ano em que Jared Leto levou uma réplica de sua própria cabeça para o evento.

O vestido 'tax the rich' de Alexandria Ocasio-Cortez

Crédito, Getty Images

2021: Na América, um léxico da moda

Vista como hipócrita ou com radicalismo muito necessário, quando a congressista de Nova York usava um vestido branco da estilista negra Aurora James estampado com a frase "taxe os ricos" em vermelho, certamente deu o que falar.

Como Ocasio-Cortez escreveu no Instagram na época: "O meio é a mensagem... Agora é a hora de cuidar das crianças, da saúde e da ação climática para todos. Taxem os ricos."

Mas enquanto o vestido de slogan de lã branca passou a ser o visual do Met Gala mais procurado no Google , o vestido usado por Kim Kardashian também merece menção especial.

Uma colaboração entre Demna Gvasalia, da Balenciaga, e o ex-marido de Kardashian, Kanye West, foi um look ousado que viu a mulher com um dos rostos – e corpos – mais reconhecidos do mundo, coberto da cabeça aos pés. Como a dupla de designers bem sabia, o Met é o lugar para fazer tudo.

O vestido metamorfoseante de Blake Lively

Crédito, Getty Images

2022: Glamour dourado

O tema pedia aos participantes que se inspirassem nos "anos dourados" de Nova York, que abrangeram aproximadamente a década de 1870 até o início do século 20, e viu um boom de riqueza como resultado da industrialização.

Impossível de ignorar, a atriz Blake Lively, conhecida principalmente pela série Gossip Girl usava um vestido Versace que era uma ode à cidade de Nova York naquela época, mudando de cor de turquesa para cobre no meio do tapete vermelho em uma transformação que pretendia representar a oxidação da Estátua da Liberdade.