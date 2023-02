Comissão identifica 4,8 mil vítimas de abuso sexual na Igreja Católica em Portugal

O presidente da comissão Pedro Strecht apresentou um relatório que contou com o depoimento de centenas de vítimas

Criada pela Conferência Episcopal Portuguesa para examinar os abusos nas últimas décadas, a comissão acrescentou que esta é apenas a ponta do iceberg.

Ele prestou homenagem a todas as pessoas que contataram os funcionários para prestar depoimento.

Ele citou o "buraco negro" no qual uma das vítimas disse ter vivido.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, disse ter recebido o relatório "com gratidão" e que uma sessão extraordinária marcada para 3 de março irá ponderar a melhor forma de fazer "justiça" às vítimas.

De acordo com a comissão, um total de 25 casos foram encaminhados ao Ministério Público português. Muitos outros tinham limitações e não podem mais gerar investigações.

Entre as recomendações do relatório está a de que, nos casos de alegado abuso sexual de menores, a previsão para que as vítimas possam apresentar queixa-crime até aos 25 anos de vida seja ampliada para os 30 anos.