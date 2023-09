Terremoto no Marrocos: 'Tive que escolher entre meus pais e meu filho'

Legenda da foto, Tayeb ait Ighenbaz e seu filho Adam

Author, Alice Cuddy

Role, Da BBC News nas Cordilheiras do Atlas

Há 1 hora

Tayeb ait Ighenbaz se viu confrontado com uma dolorosa decisão: salvar seu filho de apenas 11 anos ou seus próprios pais, que ficaram aprisionados nos destroços após o devastador terremoto que atingiu o Marrocos.

O pastor de cabras de uma pequena comunidade situada nas Cordilheiras do Atlas diz que está assombrado pela decisão que teve de tomar.

A região montanhosa, epicentro do terremoto de magnitude 6,8 que matou mais de 2 mil pessoas, tem representado uma grande dificuldade para equipes de resgate.

Na noite de sexta-feira (8/9), Tayeb estava em casa com sua esposa, seus dois filhos e seus pais na sua pequena casa de pedra. Foi então que o país testemunhou o terremoto mais forte em seis décadas.

Ele me conduziu até o que resta de sua antiga morada, agora reduzida a ruínas.

Ainda dá para ver parcialmente o interior do prédio e ele aponta para os escombros, contando: “É onde eles estavam”.

"O incidente ocorreu em um piscar de olhos. Quando o terremoto começou, todos correram em direção à porta. Meu pai estava dormindo e gritei para que minha mãe saísse, mas ela ficou para trás, esperando por ele", recorda com pesar.

Pule Podcast e continue lendo Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Do outro lado da porta, apenas sua esposa e filha estavam presentes.

Ao retornar para a construção colapsada, Tayeb identificou seu filho e pais presos sob os destroços. Ele podia ver a mãozinha de seu filho lutando para se libertar.

Ele sabia que precisava agir rapidamente e foi na direção de seu filho Adam, escavando desesperadamente nos escombros para retirá-lo.

Quando se virou para seus pais, que estavam aprisionados sob uma grande laje de pedra, percebeu que era tarde demais.

"Fui forçado a fazer uma escolha impossível entre meus pais e meu filho", ele confessa com os olhos marejados de lágrimas.

"Eu não pude ajudar meus pais, pois o muro desabou sobre metade de seus corpos. É uma tristeza profunda. Testemunhei a morte de meus pais", ele diz, apontando para as manchas de sangue em suas calças jeans.

Todas as suas roupas estão na casa destruída e, desde o terremoto, ele não conseguiu trocar de roupa.

A família agora reside junto de parentes em tendas improvisadas, em local não muito distante de sua antiga residência. Tayeb lamenta que todo o seu dinheiro estivesse na casa, e que a maioria de suas cabras tenha sido perdida.

"É como renascer para uma nova vida. Sem pais, sem casa, sem comida, sem roupas", ele compartilha com um suspiro. "Agora, aos 50 anos, preciso começar de novo."

Ele se sente incapaz de imaginar como seguir adiante, mas mantém em mente as lições que seus pais lhe ensinaram. "Eles sempre diziam 'seja paciente, trabalhe duro, nunca desista'."

Enquanto conversamos, seu filho Adam, com uma camiseta do time Juventus com o nome de Cristiano Ronaldo nas costas, corre até seu pai e o abraça calorosamente. "Meu pai me resgatou da morte", ele afirma com um sorriso.

Família presa nos escombros

A alguns minutos dali, na direção da cidade de Amizmiz, encontramos outro pai e filho, unidos pelo trauma.

Abdulmajid ait Jaefer relata que estava em casa com sua esposa e três filhos quando o terremoto aconteceu, e "o chão simplesmente cedeu".

Seu filho, Mohamed, com seus 12 anos, conseguiu escapar do prédio, mas o resto da família ficou preso nos escombros.

Abdulmajid teve as pernas presas sob os destroços, mas um vizinho conseguiu libertá-lo. Ele então passou duas angustiantes horas tentando resgatar sua esposa e uma de suas filhas. No entanto, ambas já haviam perdido a vida quando ele finalmente as retirou dos escombros.

No dia seguinte, o corpo da outra filha também foi resgatado dos destroços.

Aos 47 anos, Abdulmajid agora descansa sob uma lona do outro lado da rua de sua casa. Ele pode vislumbrar a cozinha, com a geladeira imóvel e as roupas penduradas para secar, um lembrete doloroso de como a vida mudou drasticamente.

Legenda da foto, Os restos da casa da família de Abdulmajid após ser afetada pelo terremoto

Ele diz que não pode sair da área porque precisa “ficar de guarda” sobre seus bens e as lembranças de sua vida ali.

"Essa é minha cozinha e minha geladeira. Estávamos todos lá. Agora estou apenas observando", diz ele.

Antes de sexta-feira, Abdulmajid diz que “nunca poderia imaginar um terremoto. Mesmo agora, não consigo acreditar”.

Enquanto conversamos, os carros param ao nosso lado e as pessoas se inclinam para oferecer condolências. Outros que caminham pela rua param para abraçar o homem de luto, como pai e como marido.