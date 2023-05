Militares brasileiros não pediram apoio para golpe, diz general dos EUA

Crédito, Félix Mariano / BBC News Brasil Legenda da foto, General Laura Richardson é a primeira mulher a comandar o Southcom

Author, Leandro Prazeres

Há 1 hora



Há 1 hora

A comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos (Southcom), general Laura Richardson, disse, em entrevista exclusiva à BBC News Brasil, que militares brasileiros não procuraram suporte para um suposto golpe militar durante a corrida eleitoral que acabou na derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022.

"Absolutamente, não. Eles não pediram nenhum tipo de suporte. Nós não discutimos nada político", disse a militar na quinta-feira (25/5).

O Southcom é o comando militar norte-americano responsável por atuar na América do Sul, Central e no Caribe.

O suposto envolvimento de militares brasileiros em planos para resistir aos resultados das eleições de 2022 e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem sendo investigado pela Polícia Federal com base em mensagens de texto trocadas por oficiais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre eles está o coronel Élcio Franco, que atuou como secretário-executivo do Ministério da Saúde e como assessor especial do Ministério da Casa Civil, subordinado ao general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. O caso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

Até o momento, não há indicação de que o governo norte-americano estivesse dando algum tipo de apoio aos militares brasileiros descontentes com o resultado das eleições.

A preocupação, no entanto, foi cogitada em 2022 por conta do histórico de apoio que o governo norte-americano deu ao golpe de estado ocorrido no Brasil em 1964, quando os militares brasileiros depuseram o então presidente João Goulart, visto como um político de esquerda que simpatizava com o então bloco comunista.

Cinquenta e nove anos depois daquele episódio, a general norte-americana veio ao Brasil nesta semana para estreitar suas relações, justamente, com os atuais comandantes das Forças Armadas brasileiras sob um governo de centro-esquerda. Na quinta-feira, por exemplo, ela se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio.

Laura Richardson é a primeira mulher a liderar o Southcom. Antes disso, ela também foi a primeira mulher a comandar o Northerncom, responsável pela área que abrange Estados Unidos, Canadá, México e parte da Groenlândia.

Na entrevista à BBC News Brasil, a general também falou sobre o que ela classifica como ação "maligna" daqueles que são considerados os dois principais competidores dos Estados Unidos por influência na América Latina e no Caribe: China e Rússia.

Crédito, Southcom Legenda da foto, Laura Richardson se encontrou, nesta semana, com o ministro da Defesa, José Múcio, durante visita ao Brasil

"Eles (China e Rússia) são nossos principais concorrentes. Os chineses são nossos principais concorrentes na região. Nossa estratégia de defesa nacional coloca a República Popular da China como o desafio número um", afirmou a oficial.

Segundo ela, a política de financiamento de obras de infraestrutura como portos e redes de telecomunicações adotada pela China seria preocupante por conta da suposta possibilidade de que, no futuro, poderiam ter algum tipo de uso militar por parte do regime de Pequim.

Especialista em guerras (ela lutou no Iraque e no Afeganistão), Laura Richardson se esquivou ao responder se o presidente Lula estava atuando como um ator neutro em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

"O presidente Lula é um líder global. E ele tomará suas próprias decisões. O que a Rússia fez com a Ucrânia é uma invasão injustificada e não provocada da Ucrânia. Ponto final", disse.

Confira os principais trechos da entrevista:

Estados Unidos e competição por influência na região

BBC News Brasil - A senhora frequentemente menciona o fato de que atualmente China e Rússia são os principais concorrentes em relação à influência na região. O Comando do Sul está planejando expandir sua presença militar na região para enfrentar essa competição?

Laura Richardson - Trabalhamos com todas as nossas nações parceiras na região, e acredito que o que realmente trazemos para a mesa com as 28 democracias de mentalidade semelhante à nossa é sobre democracia [...] O que está acontecendo na região é um chamado à ação, como eu gosto de chamar, entre democracia e autoritarismo. E acredito que, quando mostramos nações com valores semelhantes, compartilhamos os valores democráticos.

BBC News Brasil - Em termos objetivos, o Comando do Sul planeja expandir sua presença militar na região ou não?

Richardson - Vamos continuar fazendo o que fazemos há muitas décadas. Se precisarmos aumentar as forças porque temos uma assistência humanitária ou resposta a desastres que precisamos realizar, então provavelmente aumentaremos as forças e isso incluirá outras nações que estarão lá para ajudar a responder a um desastre ou uma crise.

BBC News Brasil - Por que você diz que China e Rússia são os principais concorrentes em termos de influência na região?

Richardson - Eles são nossos principais concorrentes. Os chineses são nossos principais concorrentes na região. Nossa estratégia de defesa nacional coloca a República Popular da China como o desafio número um. E, portanto, na região, as preocupações que tenho são de que, dos 31 países desta região, 21 assinaram a "Iniciativa Um Cinturão, uma Rota" (também conhecida como Nova Rota da Seda). Não há nada de errado com isso, se não houvesse coisas como empréstimos-armadilha de US$ 150 bilhões para países e projetos que não são feitos corretamente, com estouros de custos, trabalho mal-feito. Às vezes, esses projetos criam mais problemas do que resolvem.

BBC News Brasil - A senhora tem descrito as ações da Rússia e da China na América Latina e no Caribe como malignas. A China e a Rússia representam uma ameaça para esta região ou apenas para os interesses dos EUA na região?

Richardson - Eu acho que (é uma ameaça) aos interesses de todo mundo, das democracias da região e não apenas aos interesses americanos na região. Quero dizer…essa é a nossa região. É a nossa vizinhança. Quando você olha para as atividades malignas deles (China, Rússia) na região... Não se trata apenas da Nova Rota da Seda e de projetos que deram errado. Por que há tanto investimento? Por que há tanto foco em portos oceânicos? Por que há foco em telecomunicações, 4G e 5G? Houve um grande acúmulo de capacidade militar de arsenais convencionais e nucleares na China continental [...] Já vimos isso em outras regiões do mundo e na África e em todo o globo. Preocupo-me com o uso duplo (civil e militar) dessas estruturas.

BBC News Brasil - Por outro lado, a senhora acredita que os Estados Unidos têm dado alguma opção para os países da região quando se trata desses investimentos? A senhora já disse que alguns desses países estariam desesperados por investimento…

Richardson - E eu acho que todos nós podemos fazer mais como países democráticos e com mentalidades semelhantes. Será que as empresas chinesas estão fazendo lances menores e reduzindo os preços durante as licitações (em países da América Latina)? Será que eles oferecem o que realmente o projeto custa ou será que existem gastos excessivos associados a esses projetos? A resposta é: sim. Temos que olhar atentamente para o que está acontecendo na região e enfrentar essa situação.

BBC News Brasil - A senhora acredita que o governo chinês tem competido de forma justa com os Estados Unidos pela influência na região?

Richardson - Eu diria que, em termos de investimento e infraestrutura crítica, eu apenas apresento os fatos quando os vejo e começo a juntar todas as peças. Deixo que outras pessoas determinem se é justo ou não. Eu aponto atividades malignas quando as vejo. Se vemos isso no Comando do Sul, vamos expor e perguntar: "Para que isso serve? O que vocês estão fazendo?" Tem muitas coisas acontecendo.

BBC News Brasil - A senhora tem levantado muitas perguntas, mas eu gostaria de lhe perguntar, então: que tipo de ameaças específicas a China e a Rússia representariam para o Brasil, por exemplo?

Richardson - Então, o que tenho falado é principalmente em relação à China. E mais uma vez, volto ao fato de que a China tem um grande crescimento militar. Então: por que há tanto investimento dessas empresas estatais chinesas em infraestrutura crítica na região? E, em relação à informação, existe o Russia Today (veículo de informação russo), a Sputnik Mundo (veículo de informação russo em espanhol) e há um aumento na disseminação de desinformação na região. Eles têm mais de 31 milhões de seguidores. Não há verificação jornalística acontecendo nessas organizações. A desinformação, as notícias falsas e a intenção deliberada de enganar as populações não estão corretas.

BBC News Brasil - Algumas semanas atrás, a senhora disse que a China vem manipulando governos na América Latina e no Caribe. Que evidências a senhora tem de que esse tipo de manipulação vem ocorrendo? A senhora acha que o Brasil poderia ser manipulado pelo governo chinês em algum momento?

Richardson - Eu menciono algumas coisas nas quais a China parece estar investindo. Eu vejo como se fosse uma extração. Quando você chega numa nação anfitriã e você não contrata trabalhadores desse país para esses projetos bilionários, isso é o primeiro exemplo de que você não está investindo nos países em que esses projetos estão sendo executados.

BBC News Brasil - Mas a senhora vê o Brasil como um país que pode ser de alguma forma manipulado pelo governo chinês?

Richardson - Temos que estar de olhos bem abertos em relação ao que está acontecendo e estar muito cientes da situação ao lidar com a China neste momento.

BBC News Brasil - A China construiu uma base espacial na Argentina e está negociando um acordo nuclear com o país. Em que medida isso lhe preocupa?

Richardson - Estou preocupada com a infraestrutura espacial na região. E novamente, volto à infraestrutura crítica, os portos oceânicos, as telecomunicações [...] Sim, é preocupante.

BBC News Brasil - Os Estados Unidos têm bases espaciais em diferentes países. Por que a China não poderia ter?

Richardson - Bem… novamente, eu pergunto: por que há tanto investimento em infraestrutura crítica na América Latina e nesta região no hemisfério ocidental?

BBC News Brasil - Mas essa é uma pergunta: o que a senhora acha que está por trás dessa decisão?

Richardson- Bem, isso é para o público decidir o que pensa. Eu apresento os fatos como os vejo e deixo a audiência decidir. E não estou tentando levar ninguém a uma decisão. Como disse há alguns minutos, me preocupo com a natureza de uso duplo (dessas estruturas). Há um governo comunista que não respeita os direitos humanos de seu próprio povo investindo muito nesta região e vemos o que acontece quando uma nação tem a preponderância da influência e acesso a certas coisas [...] estou preocupada com isso.

BBC News Brasil - No mês passado, o presidente Lula esteve na China e disse que quer fortalecer os laços com a China. A senhora está preocupada com o fortalecimento dos laços entre o Brasil e a China?

Richardson - Bem, o Brasil toma suas próprias decisões [...] se isso me preocupa? Não me preocupa, porque temos nossa relação com o Brasil e continuaremos a trabalhar muito de perto com o país.

Bolsonaro, militares e eleições de 2022

Crédito, Embaixada dos Estados Unidos Legenda da foto, Em 2021, Laura Richardson (à direita) veio ao Brasil e se reuniu com militares brasileiros pouco depois de assumir a chefia do Southcom. Entre as pessoas que encontrou estava o então ministro da Defesa, Walter Braga Netto (de terno cinza, à esquerda), que, em 2022, foi candidato a vice na chapa presidencial de Jair Bolsonaro

BBC News Brasil - Gostaria de voltar um pouco ao passado porque, no ano passado, havia o temor de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns membros do alto escalão militar não aceitassem os resultados eleitorais. A senhora teve algumas conversas com militares brasileiros naquela época. A senhora ficou preocupada com a possibilidade de que membros das Forças Armadas brasileiras não aceitassem o resultado das eleições e estivessem dispostos a dar um golpe de estado?

Richardson - Nossas Forças Armadas militares são muito profissionais e é isso que devemos fazer como militares. Nós temos uma longa relação com os militares brasileiros baseada no estado de direito, nos direitos humanos, no cumprimento da Constituição, assim como fazemos também. Nós falamos falando sobre cooperação de segurança militar e profissionalização da Força. E eu não tive dúvidas quanto à profissionalização das Forças Armadas do Brasil. Eles são extremamente profissionais e conhecem seu papel.

BBC News Brasil - Eles pediram algum tipo de apoio no caso de não aceitarem os resultados das eleições naquele momento?

Richardson - Absolutamente, não. Eles não pediram nenhum tipo de suporte. Nós não discutimos nada político.

BBC News Brasil - Na sua opinião, houve alguma indicação de que o ex-presidente Bolsonaro ou os militares estariam dispostos a realizar um golpe naquele momento?

Richardson - Não discutimos assuntos políticos. Falamos sobre cooperação de segurança militar, profissionalização de nossas forças, exercícios (militares), desafios de segurança na região [...] O que discutimos foi isso. Não falamos de coisas políticas.

Brasil e Guerra na Ucrânia

Crédito, Ricardo Stuckert/ Presidência da República Legenda da foto, Em visita à China, em abril deste ano, Lula disse que os Estados Unidos deveriam parar de 'incentivar' a guerra na Ucrânia

BBC News Brasil - Vamos falar, então, sobre um assunto militar: a guerra na Ucrânia. Tem havido algumas dúvidas na comunidade internacional sobre se o presidente Lula tem sido neutro em suas declarações sobre a guerra na Ucrânia. A senhora o vê como um ator neutro ou o vê atualmente mais como um aliado da Rússia?

Richardson - O presidente Lula é um líder global e ele tomará suas próprias decisões. O que a Rússia fez com a Ucrânia é uma invasão injustificada e não provocada da Ucrânia. Ponto final.

BBC News Brasil - Mas o presidente Lula disse que os Estados Unidos têm que parar de incentivar a guerra. A senhora concorda com essa declaração?

Richardson - Não importa se concordo ou não. Volto ao que eu disse antes: o que a Rússia fez está errado.

BBC News Brasil - A senhora acredita que o Brasil está de alguma forma em posição de desempenhar o papel de mediador de paz em relação ao conflito na Ucrânia?

Richardson - Eu acredito que se algum líder estiver disposto a assumir esse papel para tentar trazer a paz, acho que todos gostariam que isso acontecesse.

BBC News Brasil - O Brasil, na sua opinião, está em posição de desempenhar esse papel, considerando seu peso militar, político e econômico?

Richardson - Eu diria que se algum país for capaz de mediar a paz, isso será bem-vindo.

Suposta espionagem russa

BBC News Brasil - Desde o ano passado, autoridades vêm investigando a existência de pelo menos três supostos espiões russos operando com identidades falsas brasileiras. A senhora tem alguma evidência ou teme que a Rússia possa ter transformado o Brasil em uma espécie de berçário para espiões?

Richardson - Precisamos estar conscientes do nosso entorno o tempo todo e do que parecem ser os nossos desafios, os nossos adversários, como eu os chamo. Porque eles não são confiáveis. E precisamos ter os olhos bem abertos em relação ao que nossos adversários são capazes de fazer.

BBC News Brasil - Existem pelo menos dois pedidos de extradição para um desses supostos espiões (Sergey Vladimirovich Cherkasov). Um é da Rússia e o outro é dos Estados Unidos. A senhora ficaria decepcionada se o governo brasileiro decidisse extraditá-lo para a Rússia e não para os Estados Unidos?