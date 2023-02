EUA investigam 'mergulho misterioso' que quase derrubou avião da United

Há 40 minutos

Autoridades de segurança aérea dos Estados Unidos vão investigar por que um Boeing 777 perdeu altitude inesperadamente e quase mergulhou no Oceano Pacífico em 18 de dezembro do ano passado.

O incidente ocorreu com o voo 1722 da United Airlines logo após a decolagem em Maui, no Havaí.

O avião pousou em segurança em São Francisco, na Califórnia, 27 ​​minutos antes do horário previsto.

O voo da United corria normalmente até 71 segundos após a decolagem do aeroporto de Kahului, quando subitamente perdeu altitude, de acordo com o site de aviação Flightradar24.

Gritos a bordo

"Houve muitos gritos no avião. Todo mundo sabia que algo estava fora do comum, ou pelo menos que aquilo não era normal", afirmou o passageiro Rod Williams à rede americana CNN.

Os pilotos do voo apresentaram um relatório interno de segurança após o pouso, segundo informou um representante da United Airlines à BBC News.

A Autoridade Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) também recebeu um relatório do incidente, conforme informou o órgão, e "tomou as medidas apropriadas". Mas não forneceu detalhes.

O incidente está entre uma série de eventos potencialmente perigosos registrados recentemente por companhias aéreas dos EUA, incluindo dois quase acidentes em Nova York e no Texas neste ano.

O NTSB já está investigando os dois sustos ocorridos no último mês.

Em 4 de fevereiro, um avião de carga da FedEx abortou o pouso para evitar uma possível colisão com uma aeronave da Southwest Airlines no Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas.