Osiris-Rex: a contagem regressiva para o retorno de amostras de asteroide que pode atingir a Terra

Uma cápsula que transporta detritos rochosos do asteroide Bennu está prestes a cruzar o céu acima de Utah

Uma missão de sete anos para estudar o que foi descrito como o asteroide mais perigoso do Sistema Solar está prestes a ser concluída.

A espaçonave Osiris-Rex está trazendo para a Terra as amostras de "solo" que retirou da superfície do asteroide Bennu.

As amostras vão voltar para a Terra dentro de uma cápsula — o objetivo é protegê-las durante a violenta descida ao estado americano de Utah.

Os cientistas esperam que o material revele novas informações sobre a formação dos planetas há 4,5 mil milhões de anos, e possivelmente até forneça informações sobre como a vida começou no nosso mundo.

O pouso em uma área do deserto de Utah pertencente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos está previsto para às 08h55 (11h55 de Brasília).

Local do pouso

Ela tem o tamanho de um pneu de carro e se moverá inicialmente a mais de 12 km/s (43.200 km/h) com um pico de aquecimento superior a 3.000°C.

Mas uma combinação de escudo térmico e pára-quedas deverá fazê-la parar com segurança na planície desértica.

"Gastamos uma quantidade excessiva de tempo nos preparando para contingências, tudo que poderia dar errado, todas as coisas horríveis que poderíamos encontrar", diz o pesquisador principal da missão, Dante Lauretta, à BBC.

Descida

A sonda Osiris-Rex deixou a Terra em 2016 para investigar Bennu, que tem uma probabilidade muito pequena de atingir o nosso planeta no final do próximo século.

As chances de colisão são, segundo os cientistas da Nasa, de uma em 1.750 nos próximos 300 anos ou mais, e a data que mais os preocupa é 24 de setembro de 2182.

É um risco pequeno, mas que os cientistas estão levando isso muito a sério, porque o impacto de uma rocha espacial com 500 metros de largura poderia causar uma devastação total numa cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo.

Portanto, faz sentido entender a fundo esse asteroide. Se soubermos do que ele é feito, poderemos encontrar maneiras de pará-lo — caso seja necessário.

Tudo o que resta agora é trazer essas amostras — cerca de 250g em massa — com segurança para o solo da Terra.

As equipes de recuperação estão confiantes, mas sabem que nada pode ser dado como garantido.

Uma lembrança ruim foi o que aconteceu com a Genesis, uma cápsula que em 2004 trouxe amostras do vento solar.

"Entendemos o erro que ocorreu no Genesis, que foi que alguns interruptores de gravidade foram instalados de cabeça para baixo", diz Richard Witherspoon, do fabricante de cápsulas Lockheed Martin.

"Houve muitas dupla-checagens nos interruptores de gravidade desta cápsula para garantir que estão instalados com o lado correto para cima, por isso não temos preocupações sobre a entrada e o funcionamento correto", acrescenta.

Os meteorologistas do Campo de Testes e Treinamento de Utah vêm colocando balões meteorológicos nos últimos dias para obter as informações mais recentes para ajudar a prever a posição final de lançamento.

Com a previsão de ventos fracos, é improvável que a cápsula seja empurrada para fora do curso.

"Isso torna a recuperação com veículos, veículos terrestres, difícil", disse Dan Ruth, meteorologista-chefe da base do Exército dos EUA em Dugway.

As equipes de recuperação planejam voar até o local da queda em helicópteros, colocar a cápsula em uma rede e movê-la sob um helicóptero para uma sala limpa temporária em Dugway.

É nesta cabine estéril que o recipiente interno da cápsula contendo as amostras de Bennu será removido e fechado em nitrogênio para transporte posterior para o Centro Espacial Johnson da Nasa, no estado americano do Texas, onde a análise detalhada poderá começar.