A única praia brasileira considerada 'Reserva Mundial de Surfe'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Qualidade das ondas não é único pré-requisito para se tornar 'Reserva Mundial de Surfe'

Há 1 hora

Há inúmeras praias próprias para o surfe no mundo, mas apenas 12 foram consideradas "Reservas Mundiais de Surfe" — programa da ONG Save The Waves Coalition, dedicado a preservar e proteger áreas de surfe em todo o mundo.

Entre elas, há cinco na América Latina, sendo uma no Brasil: Guarda do Embaú, em Santa Catarina.

A praia de número 12 foi escolhida recentemente: um litoral de cerca de 30 quilômetros ao redor de Braunton Burrows, na costa norte de Devon, no sudoeste da Inglaterra.

"Estamos muito satisfeitos que esta costa extraordinária seja reconhecida pela qualidade do seu surfe e pelo seu valioso ecossistema", disse Kevin Cook, surfista e admirador de uma zona que também faz parte da Rede Mundial de Reservas da Biosfera por suas paisagens espetaculares, vida selvagem e patrimônio cultural.

"Agora podemos trabalhar juntos para proteger esta área para as próximas gerações", acrescentou.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Litoral de Devon, na Inglaterra, também faz parte da Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco

A escolha dos locais é feita por meio de um processo em que são considerados cinco critérios: a qualidade e consistência das ondas, as características ambientais únicas do local, o seu papel na cultura e história do surfe, o apoio e participação da comunidade e se é uma área de proteção prioritária para conservação.

A primeira praia do mundo a ganhar o título de "Reserva Mundial de Surfe" foi Malibu, na Califórnia — local onde surfistas de todo o mundo se reúnem há um século para buscar a onda "perfeita".

Na ocasião, Malibu destacou-se "pelo papel fundamental que desempenhou no nascimento da cultura do surfe moderno", bem como pela riqueza do ecossistema que a envolve.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Malibu é um destino desejado por surfistas de todo o mundo

Depois de Malibu, Ericeira, em Portugal, e Manly, na Austrália, foram escolhidas Reservas Mundiais de Surfe.

A Austrália também possui outras praias que receberam a distinção: Gold Coast e Noosa.

O único outro país onde há mais de uma 'Reserva Mundial de Surfe' são os Estados Unidos — Santa Cruz, localizada na Califórnia, assim como Malibu.

Cinco praias na América Latina

Com cinco praias, a América Latina é a região melhor representada na lista de 'Reservas Mundiais de Surfe', sendo Huanchaco, no Peru, a primeira a receber a distinção, em 2013.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em Huanchaco, existem duas formas de surfar ondas

Huanchaco, Peru, 2013

Esta vila de pescadores de origem pré-colombiana é famosa "por suas ondas constantes e limpas", mas também por seus barcos tradicionais conhecidos como Caballitos de Totora.

"Huanchaco tem uma tradição de surfar ondas que remonta a milhares de anos. Parabenizo todos os peruanos por se empenharem em preservar e proteger esta praia única e histórica", disse Felipe Pomar, campeão mundial de surfe em 1965.

Baía de Todos Santos, México, 2014

Considerada o berço do surfe no México, esta área da costa do Pacífico mexicano oferece todo tipo de desafios para iniciantes e mais experientes devido à alta qualidade de suas ondas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, "Tubo" das ondas do Pacífico mexicano atrai grande número de surfistas dos Estados Unidos

Punta de Lobos, Chile, 2017

Com ondas de um a 10 metros, Punta de Lobos, no Chile, tem ondas que se conectam e produzem "tubos" de mais de 800 metros.

Mas a praia também é conhecida por sua biodiversidade, com uma grande variedade de espécies marinhas e plantas endêmicas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Devido à sua localização, Punta de Lobos tem grande biodiversidade

Guarda do Embaú, Brasil, 2019

Localizada a 46 km ao sul de Florianópolis, essa praia, que oferece ondas de qualidade que quebram o ano todo, está localizada ao lado do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a maior unidade de conservação do estado de Santa Catarina.

Ali se forma um ambiente natural que inclui o rio Madre, um estuário intacto e dunas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Guarda do Embaú, em Santa Catarina, é a única praia brasileira considerada 'Reserva Mundial de Surfe'

Praia Hermosa, Costa Rica, 2022

Praia Hermosa, na Costa Rica, recebeu o título de "Reserva Mundial de Surfe" graças à "incrível biodiversidade da área, ao forte apoio da comunidade, a uma visão de conservação claramente articulada, bem como às suas ondas de classe mundial".