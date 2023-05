Kiev é atingida por forte ataque de drones russos

A Rússia realizou um novo ataque com grande número de drones durante a noite de sábado para domingo (28/5) na capital da Ucrânia, matando pelo menos uma pessoa, disseram autoridades locais.

No geral, a Rússia lançou um recorde de 54 drones kamikaze contra alvos ucranianos — 52 dos quais foram abatidos, segundo a Força Aérea da Ucrânia.

A Rússia — que lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022 — nas últimas semanas intensificou seus ataques a Kiev, buscando dominar as defesas da capital.

No domingo, alertas de ataques aéreos foram ativados em 12 regiões da Ucrânia — de Volyn, no noroeste, a Dnipropetrovsk, no sudeste.