Twitter perde metade da receita com publicidade sob Elon Musk

Crédito, Reuters

Author, Jemma Dempsey

Role, BBC News

Há 2 horas

O Twitter perdeu quase metade de sua receita de publicidade desde que foi comprado pelo empresário Elon Musk por US$ 44 bilhões em outubro de 2022, revelou o proprietário da plataforma.

Musk disse que a empresa não registrou o aumento esperado nas vendas em junho, mas afirmou que julho foi "um pouco mais promissor".

Musk demitiu cerca de metade dos 7,5 mil funcionários do Twitter em um esforço para cortar custos quando assumiu a companhia em 2022.

O aplicativo rival Threads agora tem 150 milhões de usuários, de acordo com algumas estimativas. A conexão integrada com o Instagram fornece automaticamente à plataforma desenvolvida pela Meta acesso a dois bilhões de usuários em potencial.

Enquanto isso, o Twitter está enfrentando uma pesada carga de dívidas. O fluxo de caixa continua negativo, disse Musk no fim de semana, mas sem estabelecer um período de tempo para o resultado de queda de 50% na receita publicitária.

Em um tuíte, ele afirmou: "Precisamos alcançar um fluxo de caixa positivo antes de nos darmos ao luxo de qualquer outra coisa".

Depois de demitir milhares de funcionários e cortar custos relativos ao serviço de nuvem, Musk disse que o Twitter estava a caminho de registrar US$ 3 bilhões em receita em 2023, abaixo dos US$ 5,1 bilhões em 2021.

Este é o sinal mais recente de que as medidas agressivas de corte de custos não foram suficientes para despertar o retorno de anunciantes que se retiraram após mudanças em suas regras de moderação de conteúdo.

Isso apesar de uma entrevista que Musk deu à BBC em abril, na qual ele sugeriu que a maioria havia voltado à plataforma.

No entanto, Meghana Dhar, ex-chefe de parcerias do Snap e da Meta, empresa que é dona do novo concorrente do Twitter, o Threads, disse que a empresa vinha passando por dificuldades antes de ser adquirida por Musk.

"Elon e o Twitter estão em uma posição francamente difícil agora", disse ela ao programa Today da BBC.

"Para ser justo com Elon, no entanto, vimos esse declínio na receita e no crescimento da receita do Twitter desde antes do Elon — houve uma espécie de declínio constante."

Lucy Coutts, diretora de investimentos da JM Finn, afirmou: "Você não apostaria contra ele, ele é uma figura imprevisível, e acho que ele provavelmente vai virar o jogo, mas vai levar mais tempo".

"Porém, infelizmente, ele tem uma dívida de US$ 13 bilhões para pagar até o final de julho, então podemos ver mais pressão sobre as ações da Tesla se ele tiver que vender mais (uma parte) de sua participação nessa empresa."

Musk também é CEO e acionista majoritário da fabricante de carros elétricos Tesla, que vai divulgar seus resultados financeiros trimestrais nesta semana.

Linda Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, assumiu o cargo de CEO do Twitter em junho — uma medida que sugere que as vendas de publicidade ainda são uma prioridade para a empresa.