MrBeast: por que youtuber mais famoso do mundo foi criticado após pagar cirurgia para mil pessoas

O youtuber de 24 anos, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, respondeu pelo Twitter às insinuações de que o vídeo foi feito apenas com fins lucrativos. Segundo ele, os vídeos do MrBeast perderam em média US$ 1,5 milhão no ano passado.