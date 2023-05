Vietnã registra 44°C, maior temperatura da história do país

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Agricultores estão encerrando o trabalho às 10h em algumas áreas do Vietnã, para evitar o calor extremo

7 maio 2023, 16:58 -03 Atualizado Há 44 minutos

O Vietnã registrou no sábado (6/5) sua temperatura mais alta de todos os tempos, pouco mais de 44°C – e especialistas preveem que a marca em breve será superada por conta das mudanças climáticas.

O recorde de 44,1°C foi atingido na província de Thanh Hoa, no norte do país, onde as autoridades alertaram as pessoas para ficarem em casa durante as horas mais quentes do dia.

Outros países da região também experimentaram clima extremamente quente.

A Tailândia registrou um recorde de 44,6°C em sua província ocidental de Mak.

Enquanto isso, a imprensa de Mianmar relatou que uma cidade no leste do país registrou 43,8°C, a temperatura mais alta em uma década.

Ambos os países passam por um período quente antes da estação das monções – fenômeno climático que provoca fortes chuvas no sudeste asiático –, mas a intensidade do calor quebrou recordes anteriores.

Em Hanói, o especialista em mudanças climáticas Nguyen Ngoc Huy disse à AFP que o novo recorde do Vietnã é "preocupante" devido ao "contexto das mudanças climáticas e do aquecimento global".

"Acredito que este recorde será repetido muitas vezes", disse ele. “Isso confirma que os modelos climáticos extremos estão sendo comprovados como verdadeiros”.

O mundo já aqueceu cerca de 1,1°C desde o início da era industrial e as temperaturas continuarão subindo, a menos que os governos façam cortes drásticos nas emissões.

Na cidade de Danang, no centro do Vietnã, o agricultor Nguyen Thi Lan disse à AFP que o calor está forçando os trabalhadores rurais a começar mais cedo do que nunca e encerrar o trabalho às 10h.

O recorde anterior de temperatura do Vietnã, de 43,4°C, foi estabelecido na província central de Ha Tinh, em 2019.

Mais a oeste, a capital de Bangladesh, Dhaka, registrou no sábado sua temperatura mais alta desde a década de 1960, enquanto as autoridades indianas disseram que partes do país estão experimentando temperaturas três ou quatro graus acima do normal.

Em abril, a Espanha registrou a temperatura mais quente de todos os tempos naquele mês, atingindo 38,8°C no aeroporto de Córdoba, no sul do país.

Em março, cientistas do clima disseram que uma importante meta de temperatura global provavelmente não será alcançada.

Os governos haviam concordado anteriormente em agir para evitar que o aumento da temperatura global ultrapassasse 1,5°C. Mas o mundo já aqueceu 1,1°C e agora os especialistas dizem que é provável que ultrapasse 1,5°C na década de 2030.