A qualidade subestimada que é vital para sucesso profissional, segundo neurocientista de Harvard

Para Han, a autoconsciência na vida profissional não significa apenas autoconhecimento, mas também entender o próprio ambiente e entender quando é o caso mudar a forma de fazer as coisas

"Mais do que nunca, é importante ter noção do próprio lugar na vida profissional, ainda mais que, principalmente depois da pandemia, os ambientes de trabalho mudaram muito."

É assim que Juliette Han, neurocientista e especialista em relações no ambiente de escritório, resume a importância da autoconsciência no trabalho.

Han é uma neurocientista de Harvard e professora de Administração da Columbia University que nos últimos anos vem pesquisando o funcionamento da mente no ambiente de trabalho, buscando desenvolver novas ferramentas para melhorar o desempenho humano.

De acordo com Han, entender a fundo o lugar que se ocupa dentro de uma empresa é fundamental para ter sucesso, mas esse conhecimento, acima de tudo, serve para estabelecer metas e estratégias.

No entanto, se trata de uma habilidade pouco conhecida e, portanto, pouco desenvolvida.

A BBC News Mundo (serviço de notícias em espanhol da BBC) conversou com Han sobre essa e outras questões relacionadas ao desenvolvimento profissional dentro do local de trabalho.

BBC News Mundo - Antes de começar a falar sobre autoconsciência no trabalho, seria interessante definirmos o que é um local de trabalho hoje em dia, e como ele influencia a mente.

Para a maioria das pessoas existia um lugar onde ir para trabalhar, e assim receber seu pagamento no final do mês. Ou seja, na nossa cabeça existia uma ideia concreta do que é um local de trabalho.