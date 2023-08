Guerra na Ucrânia: por que jatos F-16 doados devem ser ponto de virada no conflito

Há 46 minutos

Reação russa

As potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, relutaram por muito tempo em aprovar essa transferência dos jatos à Ucrânia, temendo que isso pudesse levar a um confronto mais direto com a Rússia.

Cronograma de entrega

Nos últimos meses, aliados no exterior passaram a apoiar a Ucrânia na demanda pelos jatos, argumentando que a superioridade aérea sobre a Rússia seria a única maneira de acelerar a retomada do território ucraniano.

Isso foi repetido por muitos no Ocidente, com especialistas militares apontando que travar uma guerra sem apoio aéreo significativo leva a mortes que poderiam ter sido evitadas.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, compartilhou sua motivação e planos para a doação: "O objetivo desta entrega é proteger a Ucrânia. Planejamos fornecer os jatos perto do ano novo, cerca de seis deles, depois oito no próximo ano e depois outros cinco".

Como é o F-16?

Descrito como multifuncional, ele pode ser armado com bombas e mísseis guiados com precisão. Ele é capaz de voar a 2.400 km/h, de acordo com a Força Aérea dos Estados Unidos.

As capacidades de mira do F-16 permitiriam à Ucrânia atacar as forças russas com maior precisão, tanto à noite como em qualquer condição climática.