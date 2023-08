Qual é a forma mais ecológica de morrer?

Becca Warner

BBC Future

Há 1 hora

As práticas funerárias comuns no mundo todo deixam uma pegada de carbono significativa. No texto abaixo, Becca Warner explora como ela poderia planejar um sepultamento mais ecologicamente correto para si mesma.

Não são muitos de nós que gostam de falar sobre a morte. É sombrio, triste e propenso a nos jogar em uma espiral existencial.

Mas a verdade desconfortável é que, como alguém que se preocupa com o meio ambiente, percebi que precisava parar de ignorar a realidade dela. Quando partimos, nossos corpos precisam de um lugar para ir - e as formas como normalmente cremamos ou enterramos corpos no Ocidente têm um custo ambiental assustador.

A maioria das pessoas no Reino Unido (de onde venho) é cremada quando morre, e queimar corpos não é bom para o planeta. As estatísticas são leituras que nos fazem torcer o nariz.

Uma cremação típica no Reino Unido é alimentada a gás e estima-se que produza 126 kg de emissões CO2e ('CO2 equivalente', métrica usada para quantificar as emissões de vários gases de efeito estufa com base em sua capacidade de aquecer a atmosfera)- aproximadamente o mesmo que dirigir por mais de cinco horas.

Nos Estados Unidos, a média é ainda maior, em 208 kg de CO2 equivalente.

Talvez não seja a atividade mais intensiva em carbono que faremos em nossas vidas - mas quando a maioria das pessoas em muitos países opta por se desvanecer no ar quando morre, essas emissões aumentam rapidamente.

Enterrar um corpo não é muito melhor. Em alguns países, a sepultura é revestida com concreto, um material intensivo em carbono, e o corpo é colocado em um caixão de madeira ou aço, que consome muitos recursos.

Fluidos de embalsamamento altamente tóxicos, como o formaldeído, frequentemente são usados, e eles infiltram no solo junto com metais pesados que prejudicam ecossistemas e poluem o lençol freático.

E só o caixão pode ser responsável por até 46 kg de CO2 equivalente, dependendo da combinação de materiais utilizados.

Eu passo meus dias tentando impactar o planeta o mínimo possível - reciclando caixas de cereal, pegando o ônibus, escolhendo tofu em vez de carne. A ideia de que minha morte exigirá um último ato venenoso é difícil de aceitar.

Estou determinada a encontrar uma opção mais sustentável.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em enterros tradicionais, as sepulturas são revestidas com concreto, um material intensivo em carbono, e os corpos são embalsamados em fluidos tóxicos que podem infiltrar-se no solo

Meu primeiro ponto de referência é o Natural Death Centre, uma organização beneficente sediada no Reino Unido.

Pego o telefone e fico contente em encontrar Rosie Inman-Cook do outro lado da linha - uma pessoa comunicativa e direta que é rápida em me alertar sobre a falta de confiabilidade de muitas práticas alternativas de cuidados com a morte.

"Sempre há empresas aproveitando a onda, vendo uma mina de dinheiro, inventando coisas. Há muitos produtores de caixões e pacotes funerários que vão te vender algo 'ecológico' e plantar uma árvore. Você tem que ter cuidado."

O aviso dela me faz lembrar de algumas "urnas ecológicas" sobre as quais li.

Algumas são biodegradáveis, de modo que as cinzas enterradas podem se misturar com o solo e crescer em uma árvore; outras misturam cinzas com cimento para que possam fazer parte de um recife de coral artificial.

Essas opções oferecem uma espécie de novidade ecológica: o que seria um fim mais adequado para um amante do oceano do que repousar entre os recifes ou para um fanático por florestas se "transformar" em uma árvore após a morte?

O único problema é que, por mais sustentável que seja a urna, as cinzas depositadas nela são produto de uma cremação intensiva em carbono.

Então, posso evitar que meu corpo se torne uma nuvem negra de fumaça?

A área de atuação de Inman-Cook são os enterros naturais. Isso envolve enterrar um corpo sem quaisquer barreiras para a decomposição - sem fluidos de embalsamamento, sem revestimentos de plástico ou caixões de metal.

Tudo isso significa zero emissões de CO2, de acordo com uma análise recente realizada pela empresa britânica de certificação de sustentabilidade Planet Mark.

O corpo é enterrado em uma cova relativamente rasa, que pode ser o jardim de alguém ou, mais frequentemente, um local de enterro natural.

Alguns locais de enterro natural permitem que as sepulturas sejam marcadas com pedras ou outros marcadores simples; outros são mais rigorosos e não permitem nenhuma marcação.

Tratam-se de bosques ou outros lugares ricos em vida selvagem, frequentemente gerenciados de maneira a apoiar ativamente a conservação.

"É [sobre] criar espaços verdes para a vida selvagem, lugares agradáveis para as pessoas visitarem, plantar novas florestas ao mesmo tempo - e é um legado positivo", diz Inman-Cook.

Mas e quanto aos materiais nem tão naturais que entram no corpo humano - produtos farmacêuticos, microplásticos, metais pesados? Certamente eles não pertencem ao solo. Uma solução pode vir na forma de um caixão feito de fungos.

O Loop Living Cocoon alega ser o primeiro caixão vivo do mundo. É feito de micélio de cogumelo de uma espécie nativa e não invasiva, que também é usada para criar painéis isolantes, embalagens e móveis. Falei com seu inventor, Bob Hendrikx.

"O melhor que podemos fazer é morrer na floresta e simplesmente ficar lá", diz ele. "Mas um dos problemas que enfrentamos é a degradação do solo - a qualidade do solo está ficando cada vez pior, especialmente nos locais de enterro, porque há muita poluição lá. O corpo humano também está ficando mais poluente." Microplásticos, por exemplo, agora foram encontrados no sangue humano.

Caso contrário, essas substâncias podem se infiltrar no lençol freático. Algumas espécies de fungos foram encontradas decompondo microplásticos, e pesquisas futuras podem descobrir maneiras de aproveitar isso para enterros humanos.

Mas com base nas pesquisas atuais, o impacto real dos caixões de cogumelos de hoje é difícil de saber. Pergunto a Rima Trofimovaite, autora do relatório da Planet Mark, quais são os prováveis benefícios de um caixão de cogumelos.

Ela diz que há dados limitados sobre se os corpos humanos poluem o solo após um enterro natural em uma cova rasa.

Mas, segundo ela, é provável que a maioria dos poluentes seja "eliminada no nível adequado com os organismos certos" quando enterrados apenas alguns metros abaixo do solo, sem a necessidade de fungos adicionais.

"Na minha opinião, essa alternativa continua tendo importância. Reconhecemos que o enterro natural é a opção de menor emissão, porém, nem todos se sentem confortáveis sendo envolvidos por um sudário de algodão. Alguns indivíduos podem inclinar-se a favor de um caixão de cogumelos devido à sua forma distintiva."

No entanto, por mais ecologicamente sustentável que seja um enterro natural - com ou sem fungos - a terra continua sendo preciosa.

Especialmente nas cidades, o espaço verde para enterros naturais em bosques é escasso. Foi isso que levou a jovem estudante de arquitetura Katrina Spade a investigar o que poderia ser feito para tornar os enterros nas cidades menos desperdiçadores.

Sua solução é lógica: compostar o corpo em um recipiente de aço hexagonal, reduzindo-o a um solo rico em nutrientes que a família pode colocar em seu jardim.

Spade lançou a Recompose, a primeira instalação de compostagem humana do mundo, em Seattle, em 2020. O estado de Washington foi o primeiro nos EUA a legalizar a compostagem humana no mesmo ano, e a prática agora é legal em sete estados americanos. Outras instalações de compostagem humana surgiram no Colorado e em Washington.

Até agora, a Recompose já compostou cerca de 300 corpos. O processo ocorre ao longo de cinco a sete semanas. Deitado em seu recipiente especializado, o corpo é cercado por lascas de madeira, alfafa e palha. O ar é cuidadosamente monitorado e controlado, para criar um ambiente confortável para os micróbios que aceleram a decomposição do corpo.

Os restos mortais são eventualmente retirados, transformados em cerca de duas carriolas de composto. Os ossos e dentes - que não se decompõem - são removidos, decompostos mecanicamente e adicionados ao composto.

Qualquer implante, marca-passo ou articulação artificial é reciclado sempre que possível, diz Spade.

Sem a necessidade de queima intensiva de energia, a compostagem humana tem uma pegada de carbono muito menor do que a cremação.

Em uma avaliação do ciclo de vida conduzida pela Universidade de Leiden e pela Universidade de Tecnologia de Delft, usando dados fornecidos pela Recompose, o impacto climático de compostar um corpo foi encontrado como uma fração da cremação: 28 kg de CO2e em comparação com 208 kg de CO2e nos EUA.

Quando pergunto a Spade sobre a produção de metano - um gás de efeito estufa particularmente prejudicial que é liberado quando a matéria orgânica apodrece - ela explica que os recipientes são arejados para garantir que haja oxigênio suficiente. Isso evita o processo anaeróbico que causa a decomposição, diz ela.

Transformar um corpo humano em solo também nos lembra que "não estamos adjacentes à natureza, somos parte da natureza", diz Spade. Essa mudança em nosso relacionamento com o mundo natural é um benefício ambiental difícil de quantificar, mas é "crítico para a situação do planeta", diz ela.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Transformar um corpo humano em solo nos lembra que "não estamos à margem da natureza, somos parte da natureza", diz Katrina Spade, fundadora da Recompose

Será que qualquer pessoa pode ser compostada? Faço essa pergunta a Spade porque quero saber se eu "me qualificaria" para ter o mesmo destino que a casca de uma banana.

A resposta é, de forma geral, sim - mas não se eu tiver morrido de Ebola, uma doença priônica (um tipo raro de doença cerebral transmissível) ou tuberculose, já que esses patógenos não foram demonstrados como sendo decompostos pela compostagem, diz Spade.

Enquanto ela descreve o processo, me ocorre que roupas provavelmente não seriam bem-vindas no recipiente de compostagem. Em vez disso, os restos são envoltos em linho, e as famílias que optam por realizar uma cerimônia podem cobri-los com lascas de madeira orgânica, palha, flores e até cartas de amor trituradas.

"Em um caso, uma família trouxe pimentões vermelhos e cebolas roxas que acabaram de amadurecer no jardim de seu ente querido - foi tão bonito", lembra Spade. O corpo entra em um "recipiente de transição", onde a equipe da Recompose assume.

Eles retiram o envoltório de linho, mas não as flores e vegetais. Secretamente, espero que minha família realmente faça isso. Imagino cestas de pinhas, montes de cogumelos, talvez algumas das minhas amadas plantas de casa.

Tudo isso está parecendo muito natural - mas há outra opção de baixo carbono que gira em torno de um elemento diferente: a água.

A "cremação aquática" (também conhecida como "aquamação", "hidrólise alcalina" ou "resomação") é uma alternativa à cremação tradicional e foi o método escolhido pelo Arcebispo Desmond Tutu, que ajudou a acabar com o apartheid na África do Sul.

É um processo completamente mais suave e limpo do que a cremação, produzindo apenas 20 kg de CO2e.

"Isso é uma grande diferença", diz Trofimovaite. "Você reduz enormemente as emissões com a resomação em comparação com a cremação por chama."

Aproximadamente 1.500 litros de água são misturados com hidróxido de potássio e aquecidos a 150°C. Em apenas quatro horas, o corpo humano é reduzido a um líquido estéril.

Mais de 20.000 pessoas foram cremadas aquaticamente nos últimos 12 anos, principalmente nos EUA.

A maior provedora de funerais do Reino Unido, a Co-op Funeralcare, recentemente anunciou que introduzirá essa prática ainda este ano.

A rapidez da cremação aquática a torna uma ótima opção econômica. A Co-op prevê que o custo seja comparável ao da cremação por chama - cerca de £1.200 (R$7.375) com suporte básico, mas sem serviço funerário.

Os enterros naturais podem ter um preço semelhante, mas os custos geralmente são muito mais altos, dependendo do local de sepultamento individual.

A compostagem é muito mais cara, custando $7.000 (R$ 34.160) - um pouco mais do que o enterro padrão médio no Reino Unido, que custa £4.794 (R$29.790).

Falo com Sandy Sullivan, fundador da Resomation - uma empresa que vende equipamentos de cremação aquática para funerárias em toda a América do Norte, Irlanda e Reino Unido (e planeja fazer o mesmo na Holanda, Nova Zelândia e Austrália no próximo ano).

Ele é paciente quando digo que estou imaginando o processo como um tipo de derretimento e que não tenho certeza de como me sinto em relação a isso.

"Isso é o que você obtém no final", diz ele, segurando um grande saco transparente cheio de um pó branco brilhante. "Isso é farinha, aliás", ele acrescenta rapidamente.

O ponto é que o produto final é seco, semelhante a cinzas. A farinha é uma representação do que é devolvido à família e consiste apenas nos ossos, que foram triturados mecanicamente (como ocorre após a cremação por chama).

O tecido mole do corpo se desintegra na água e desaparece pelos canos até a estação de tratamento de água.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As cremações à chama estão entre os ritos funerários com maior intensidade de carbono

O saco de farinha de Sullivan representa a lembrança física que é tão importante para muitas famílias. Isso demonstra o que Julie Rugg, diretora do Grupo de Pesquisa de Cemitérios da Universidade de York, no Reino Unido, diz ser central para grande parte do nosso pensamento sobre práticas funerárias.

"Diante da morte, buscamos consolação. E tem sido muito interessante ver como houve um conflito, em alguns casos, entre o que é sustentável e o que as pessoas encontram como consolo", diz ela. Sacos de cinzas de ossos e composto ajudam a superar isso oferecendo algo tangível, uma âncora para nossa tristeza.

Conforme considero as várias opções que aprendi - derretimento, compostagem, micélio - meus pensamentos retornam à minha primeira conversa com Inman-Cook.

Estou impressionado com a simplicidade do enterro natural, a ausência de qualquer badalo, assobio, recipiente ou câmara. Fico contente em saber que, com base em tudo o que aprendeu durante sua análise científica, Trofimovaite chegou à mesma conclusão.

"Eu tentaria torná-lo o mais natural possível", ela me diz. "Os enterros naturais são os mais atraentes." Mas um enterro natural sem marcação é um exemplo perfeito do conflito identificado por Rugg.

"Alguém diz que adora a ideia de ser enterrado em um belo prado, mas não pode colocar nada sobre o túmulo", diz ela. Rugg descreve o "jardinagem guerrilheira" ocorrendo em um local de enterro natural, por um membro da família determinado a marcar secretamente o túmulo de seu ente querido com trevos distintos.

"O que precisamos alcançar é um sistema que nos permita sentir que nossa perda é especial. Precisamos pensar sobre a sustentabilidade em uma escala que ainda ofereça consolo."

A resposta, parece-me, poderia estar em reimaginar o que "especial" pode significar. Como diz Rugg, em um jardim memorial típico "você não consegue se mexer por causa de placas por todos os lados. Resistimos ao desaparecimento dos mortos e, na verdade, achamos isso menos consolador do que podemos pensar."

Saio da conversa com um claro entendimento de que, supondo que eu tenha evitado desaparecer em uma nuvem de fumaça, uma das coisas mais úteis que posso fazer é recusar a reivindicação de qualquer parcela de terra em particular.