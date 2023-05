FBI revela plano para matar rainha Elizabeth 2ª durante viagem aos EUA em 1983

O FBI tornou pública uma pasta de arquivos relacionados às viagens da monarca britânica ao país, após sua morte no ano passado .

Os documentos mostram como o FBI, que ajudou a garantir a segurança da rainha durante suas visitas, estava preocupado com as ameaças do IRA (Exército Republicano Irlandês).