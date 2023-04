Quem é a ativista russa presa após morte de blogueiro pró-Putin

Darya Trepova se recusou a dizer quem deu a estatueta a ela, mas as autoridades russas culparam figuras da oposição

Will Vernon e Paul Kirby

Autoridades russas prenderam uma mulher durante a busca por responsáveis pelo assassinato do blogueiro pró-guerra Vladlen Tatarsky , morto no domingo (02/04) durante uma explosão em um café em São Petersburgo.

No entanto, nas imagens divulgadas, ela não diz que sabia que haveria uma explosão, tampouco admite qualquer outro papel no atentado.

Mais de 30 pessoas ficaram feridas no ataque na segunda maior cidade da Rússia.

Tatarsky estava participando de um encontro patriótico com apoiadores no café como palestrante convidado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher jovem de casaco marrom aparentemente entrando no café com uma caixa de papelão.

As imagens mostram a caixa sendo colocada sobre uma mesa no café antes de a mulher sentar. Outro vídeo mostra uma estatueta sendo entregue a Tatarsky.

Em um breve trecho do interrogatório divulgado pelo Ministério do Interior, Darya Trepova parecia estar sendo coagida enquanto suspirava repetidas vezes.

Quando o interrogador perguntou se ela sabia por que havia sido detida, ela respondeu: "Eu diria que por estar na cena do assassinato de Vladlen Tatarsky... eu "entreguei a estatueta que explodiu".

O comitê antiterrorismo da Rússia alegou que o ataque foi organizado pelo serviço de segurança da Ucrânia "com pessoas que cooperam com" o líder da oposição Alexei Navalny.

Navalny está preso desde que voltou da Alemanha para a Rússia em janeiro de 2021. Ele sobreviveu a um ataque com agente nervoso na Rússia em agosto de 2020, atribuído a agentes do serviço de segurança russo.

O chefe da fundação, Ivan Zhdanov, disse que tudo apontava para os próprios agentes do serviço de segurança russo.

"Naturalmente, não temos nada a ver com isso", declarou.

O que se sabe sobre Darya Trepova

Autoridades russas dizem que Trepova seria apoiadora do líder da oposição Alexey Navalny

De acordo com uma amiga, ela trabalhou por muito tempo em uma loja de roupas vintage da cidade, mas deixou o emprego há um mês para se mudar para Moscou.

Ela está casada com Rylov - não está claro há quanto tempo.

Em entrevista ao canal Agentstvo, do Telegram, amigos de Trepova disseram que o casamento deles era uma "piada" e que eles eram apenas amigos.

Mas há relatos de que o casal foi preso em um protesto contra guerra em 24 de fevereiro do ano passado, no início da invasão da Ucrânia.

E também disse ao canal SOTA, do Telegram, que Trepova não tinha nenhuma ligação com o partido — e que condenava o assassinato de Tatarsky.

Algumas reportagens sugerem que Rylov também está sendo procurado por ligação com o crime.

"Tenho 100% de certeza de que ela nunca teria concordado com algo assim se soubesse disso."

O local da explosão no café de São Petersburgo

O café, chamado Street Food Bar No 1, perto do Rio Neva, já pertenceu a Yevgeny Prigozhin — que dirige o notório grupo mercenário Wagner da Rússia, que participou de grande parte dos combates em Bakhmut, no leste da Ucrânia.