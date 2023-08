Como idosa salvou vidas com sua caminhonete rosa durante incêndio no Havaí

Pinky ao lado de sua caminhonete decorada com gliter usada para salvar pessoas no incêndio

Lynette "Pinky" Iverson é presença constante na cidade havaiana de Lahaina há anos. Os moradores locais a conhecem por sua caminhonete extravagantemente decorada com gliter rosa e pelo seu chihuahua chamado Tiny.

O veículo foi uma salvação para muitos, pois ela carregou "pelo menos uma dúzia" de pessoas na traseira do carro e fugiu da cidade na terça-feira (8/8) quando os incêndios florestais se espalharam.

"Quando cheguei ao meu carro, ele já estava envolto em chamas ao redor dos pneus", disse ela à BBC News do abrigo de emergência War Memorial Stadium, lembrando como a provação dela começou.

Este é o desastre natural mais mortal da história do Havaí. Até a manhã de domingo (13/8), as autoridades locais já tinham confirmado ao menos 90 pessoas mortas.

Enquanto as chamas consumiam outras residências, ela jogava água na casa dela, na esperança de evitar que as brasas destruíssem o imóvel. Mas, apesar de seus esforços, ela se viu impotente ao testemunhar sua própria casa pegando fogo.

Ela só conseguiu pegar Tiny e as chaves do carro antes de fugir.

Enquanto conversávamos, notei algo rastejando na cama a apenas alguns centímetros de seu cachorro. Sem saber o que era, ela usou um caderno para jogá-lo no chão, depois o esmagou com sua bota roxa de cowboy.

Era uma centopeia venenosa, disseram ela e outras pessoas do abrigo. Tiny poderia ter morrido se fosse picado, ela acrescentou.

Iverson ficou abalada com a provação e frustrada com a limpeza dos lençóis doados no abrigo.