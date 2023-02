As teorias da conspiração que dizem que guerra na Ucrânia é falsa

Author, Alistair Coleman & Shayan Sardarizadeh

Role, BBC Monitoring

Há 56 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Postagens falsas afirmavam que o guarda-costas pessoal do presidente Zelensky, Maksym Donets (à esquerda), era seu sósia

O primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia levou a um aumento nas mentiras espalhadas sobre a guerra nas mídias sociais, com algumas postagens falsas recebendo milhões de visualizações.

Várias contas nos EUA com muitos seguidores publicaram uma série de alegações infundadas que sugeriam que a guerra na Ucrânia seria apenas uma farsa perpetrada pela mídia e governos ocidentais.

Entre os que espalham as mentiras mais virais estão pessoas que já haviam sido suspensas do Twitter no passado mas que foram autorizadas a reativar suas contas após Elon Musk comprar a plataforma.

A guerra não é falsa

Crédito, TWITTER Legenda da foto, Post com mentiras no Twitter

Uma alegação falsa que vem ganhando força no Twitter sugere que a guerra foi forjada.

Como prova, algumas contas proeminentes de direitistas nos EUA citaram a suposta falta de imagens da linha de frente da guerra.

Um comentarista reclamou da "falta de imagens de guerra" em uma postagem viral, dizendo que "tudo cheira a uma farsa".

Outro influenciador do Twitter que tem 1,4 milhão de seguidores disse que não existe "nenhuma filmagem" e "nenhuma atualização detalhada" da guerra.

Essa postagem foi posteriormente compartilhada pelo ex-conselheiro de Segurança Nacional dos EUA no governo de Donald Trump, Michael Flynn, que acrescentou: "Eu desafio qualquer um a dizer que isso está errado".

No entanto, a guerra na Ucrânia é amplamente documentada.

Além de relatos de testemunhas oculares, há muitas imagens da linha de frente filmadas pela BBC e outras emissoras. Também há relatos de governos e agências de todo o mundo que confirmam que a guerra é real.

Desde o início, a mídia social está cheia de vídeos da guerra, muitos deles cuja autenticidade foi verificada por jornalistas.

Danos a um prédio de Kiev não são mentira

Crédito, TWITTER

Dois dias após a invasão da Rússia, imagens de um prédio de apartamentos em Kiev com um enorme buraco foram compartilhadas em todo o mundo. Os repórteres cobriram em detalhes o incidente, que foi causado por um míssil.

Nos últimos dias, imagens do prédio — já reparado e parcialmente reconstruído — voltaram a viralizar nas redes sociais.

A imagem levou a alegações de que o prédio nunca foi atingido ou de que a guerra é uma farsa, porque seria impossível restaurar um edifício durante uma guerra em andamento.

Um podcaster direitista e ativista antivacinas — cuja conta no Twitter já havia sido banida mas foi restabelecida recentemente — compartilhou esse post.

No entanto, Kiev já não está na linha de frente da guerra desde o final de março de 2022, quando as forças russas se retiraram da cidade e seus arredores para se concentrar no leste da Ucrânia.

O processo de reconstrução do prédio começou em maio do ano passado e foi noticiado em detalhes por veículos ucranianos, juntamente com imagens da construção.

Vídeo enganoso de cadáver em movimento

Crédito, TWITTER

Um vídeo que afirma mostrar um repórter na Ucrânia em pé na frente de fileiras de cadáveres com um dos corpos "em movimento" foi visto milhões de vezes nos últimos dias.

Isso levou a alegações de que era "prova" de que atores foram contratados para interpretar cadáveres para apoiar a narrativa ocidental sobre a guerra na Ucrânia.

"Pare de se mover — você deveria estar morto!", afirma um tweet amplamente compartilhado por uma conta de um ativista de direita.

O vídeo foi compartilhado por vários outros influenciadores de direita no Facebook e TikTok.

O vídeo foi retirado de uma reportagem do jornal austríaco Osterreich sobre um protesto climático em Viena no início de fevereiro do ano passado, antes mesmo do início da invasão russa, no qual ativistas pretendiam destacar o perigo das emissões de carbono.

Este vídeo não é apenas falso: ele é reincidente. Ele já havia sido compartilhado como "prova" de que as mortes de covid foram falsificadas.

O 'sósia' de Zelensky

Crédito, twitter

Fotos e um vídeo afirmam mostrar a revelação "acidental" do dublê do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A mentira contada é de que o presidente ucraniano tem um "sósia secreto" que apareceu por engano em imagens transmitidas pela televisão polonesa, aparentemente vestindo a mesma roupa do presidente.

Outras postagens mostram o mesmo homem ao fundo durante a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Kiev na semana passada.

No entanto, o homem em questão é facilmente identificável como Maksym Donets, o guarda-costas pessoal de Zelensky. Segundo a Reuters, Donets é o chefe da equipe de segurança do presidente desde maio de 2019.