Enchentes na Líbia: 10 mil estão desaparecidos, segundo agências humanitárias

As enchentes devastadoras que atingiram a Líbia deixaram milhares de mortos e cerca de 10 mil pessoas desaparecidas no país, segundo um representante da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelha (IFRC, na sigla em inglês).

"Nossas equipes no local ainda estão levantando (o estrago)... Não temos um número definitivo ainda, mas o número de desaparecidos já chegou a 10 mil", disse à agência Reuters o chefe da delegação da Cruz Vermelha na Líbia, Tamar Ramadan.

As enchentes e deslizamentos gerados por chuvas torrenciais trazidas pelo furacão Daniel destruíram bairros inteiros, estradas e infraestrutura em geral.

Fim do Matérias recomendadas

No leste, as cidades de Benghazi, Soussa e Al-Marj também foram fortemente afetadas. A cidade de Misrata, no oeste, também foi atingida.