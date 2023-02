Imagem de selfie mostra piloto de caça americano voando sobre balão chinês 'espião'

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou uma foto tirada por um piloto enquanto ele sobrevoava o balão chinês abatido no início deste mês .

A selfie foi feita de dentro da cabine de um avião espião U-2, enquanto líderes militares monitoravam o avanço do balão de alta altitude sobre o território americano.

Pequim insiste que o balão era um dispositivo com fins meteorológicos que se perdeu.

Um alto funcionário do Departamento de Estado americano afirmou no início deste mês que os sobrevoos revelaram que o dispositivo "era capaz de conduzir operações de inteligência por meio de interceptação de sinais".

As autoridades tomaram conhecimento do balão quando ele cruzou o espaço aéreo do Alasca em 28 de janeiro.