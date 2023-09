A luta de sobreviventes contra padre acusado de tortura na ditadura argentina

Sobreviventes de crimes cometidos por militares nos anos 1970 na Argentina lutam para que um padre seja julgado por seu suposto papel em sequestros e tortura contra opositores do regime.

O caso mostra que as feridas causadas pelo golpe militar ainda estão longe de cicatrizadas.

"No momento em que vi entrar Franco Reverberi, o padre do meu vilarejo, eu achei que fosse morrer", recorda Mario Bracamonte.

O fato de um clérigo visitá-lo em sua cela de prisão no norte da Argentina não era reconfortante.

"Eu estava deitado no chão encharcado de sangue depois de uma noite de tortura. Ele entrou vestido com seu uniforme militar e me olhou impassível. Eu não conseguia acreditar."