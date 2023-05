'China viola nosso espaço aéreo todo dia': a tensão no Japão em uma das áreas de maior rivalidade no mundo

As crescentes tensões na Ásia e no Pacífico têm mudado o papel do Japão na região

Três aviões partem um após o outro para iniciar o treinamento do dia com simulações de combate, interceptações aéreas, resposta a ataques e missões de emergência para isolar aeronaves chinesas suspeitas.

"Estamos muito tensos", diz ele. "Temos lidado diariamente com violações do espaço aéreo do território japonês. As atividades chinesas se expandiram em número e intensidade. Elas envolvem drones, bombardeiros e aeronaves de reconhecimento. Há muitos porta-aviões ativos nesta área."