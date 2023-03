Por que Ucrânia e Rússia lutam ferozmente pelo controle de cidade em ruínas

Há 1 hora

Por mais de sete longos meses, esta pequena cidade industrial no leste da Ucrânia foi atacada pelas forças russas.

De acordo com seu vice-prefeito, Oleksandr Marchenko, restam por lá apenas alguns milhares de civis vivendo em abrigos subterrâneos sem água, gás ou energia.

Então, por que Rússia e Ucrânia seguem lutando por essa cidade em escombros? Por que ambos os lados estão oferecendo a vida de tantos soldados para atacar e defender este local em uma batalha que já dura mais do que qualquer outra nesta guerra?

Bakhmut possui nenhuma importância geográfica particular. Como disse um oficial ocidental, é "um pequeno evento tático em uma linha de frente de 1.200 quilômetros".

E, no entanto, a Rússia está mobilizando enormes recursos militares para tomar a cidade. Autoridades ocidentais estimam que entre 20 mil e 30 mil soldados russos foram mortos ou feridos até agora em Bakhmut e seus arredores.

O Kremlin precisa de uma vitória, ainda que simbólica. Já se passou muito tempo desde o verão em que as forças russas tomaram cidades como Severodonetsk e Lysychansk. Desde então, os ganhos territoriais que obtiveram foram menores e mais lentos.

Portanto, a Rússia precisa de uma vitória para vender em casa. Serhii Kuzan, presidente do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, disse à BBC: "Eles estão lutando em uma missão política, não puramente militar. Os russos continuarão a sacrificar milhares de vidas para alcançar seus objetivos políticos."

Como observou o Ministério da Defesa do Reino Unido em dezembro, a captura da cidade "potencialmente permitiria à Rússia ameaçar as áreas urbanas maiores de Kramatorsk e Sloviansk".

E há ainda a questão do grupo mercenário Wagner, que está no centro do ataque.