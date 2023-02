Como funcionam os testes de fertilidade caseiros, cada vez mais vendidos na Europa e nos EUA

The Conversation

Role, The Conversation*

No Reino Unido, os pais estão tendo seus primeiros filhos, em média, com idade entre 30 e 33 anos de idade. Cinquenta anos atrás, a média era de 26 anos.

Os testes domésticos

Para as mulheres, o pico da fertilidade ocorre entre a adolescência e perto dos 30 anos de idade.

Após os 35 anos, a fertilidade da mulher diminui mais rapidamente e, com cerca de 45 anos de idade, a gravidez sem auxílio de tratamentos se torna improvável.

Já entre os homens, embora a fertilidade também diminua com a idade, eles não sofrem uma queda tão dramática depois dos 35 anos.

Diversos desses testes são atualmente destinados às mulheres. É compreensível, pois as mulheres nascem com todos os óvulos que terão na vida, ao contrário dos homens, que produzem espermatozoides continuamente a partir da puberdade.

A maioria dos kits funciona com uma pequena amostra de sangue dos usuários, que é enviada para um laboratório para exames.

Para obter um quadro da fertilidade, esses kits tipicamente examinam os níveis de hormônios específicos no sangue da usuária – mais frequentemente, o hormônio folículo-estimulante (FSH), o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio antimülleriano (AMH).

Os testes que examinam o FSH e o LH podem fornecer uma ideia geral do equilíbrio hormonal da mulher e indicar quando pode ocorrer a ovulação.

Os níveis de AMH são usados como marcadores para o número de óvulos restantes no ovário. Por isso, os testes que observam os níveis de AMH podem ser capazes de indicar se a fertilidade está diminuindo.

As informações fornecidas pelos testes dependem de quais hormônios estão sendo analisados

E, embora eles possam monitorar os níveis hormonais ou o número de óvulos que ainda estão no ovário, eles não podem dizer se uma mulher é infértil.

Este tipo de informação só pode ser exibido com outros exames, como uma varredura abdominal.

Os pesquisadores também alertaram recentemente contra o excesso de ênfase sobre a determinação da situação de fertilidade com apenas alguns fatores biológicos selecionados.

Problemas de fertilidade

Mas, em muitos casos, as razões são desconhecidas.

Muitos homens podem acreditar que, se conseguirem a ereção e ejacularem, não existe problema com a sua fertilidade. Os homens também podem acreditar que a idade não é um problema tão grande para sua fertilidade quanto para as mulheres.

Mas a infertilidade entre os homens está aumentando, em consequência do nosso modo de vida atual. A obesidade, o fumo, má alimentação, consumo excessivo de álcool e o uso de drogas recreativas já foram relacionados à redução da fertilidade dos homens.

A forma (morfologia) e a velocidade (mobilidade) dos espermatozoides também são fatores fundamentais para determinar a fertilidade do homem, mas normalmente não são medidas por esses kits.

Uma análise clínica completa do sêmen ainda é a melhor forma de avaliar a fertilidade masculina.

O quadro da fertilidade moderna está mudando. As taxas de fertilidade estão caindo em todo o mundo.

Em muitos países, menos crianças nascem hoje em comparação com 60 anos atrás. Estudos recentes também demonstram que as contagens de espermatozoides caíram em cerca de 60%.

Por isso, se você estiver pensando em ter filhos, seja no futuro próximo ou muito mais tarde, mudanças no seu estilo de vida são um bom lugar para começar se você estiver preocupado com a sua fertilidade.