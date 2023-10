A surpreendente descoberta de 'planetas' do tamanho de Júpiter flutuando em pares no espaço

Objetos espaciais similares a planetas, do tamanho de Júpiter e sem conexão com qualquer estrela, foram avistados flutuando livremente no espaço pelo Telescópio Espacial James Webb.

"A física dos gases sugere que você não deveria ser capaz de criar objetos com a massa de Júpiter por conta própria, e sabemos que planetas individuais podem ser expulsos de sistemas estelares. Mas como você expulsa pares dessas coisas juntas? No momento, não temos uma resposta. É uma questão para os teóricos."

Juntamente com o quarteto de sóis brilhantes no seu centro, denominado Trapézio, esta região do espaço é visível a olho nu como uma mancha no céu.