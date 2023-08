Prigozhin fez alusão a ameaças em vídeo que gravou dias antes de morrer

O vídeo foi divulgado por um canal do Telegram que tem ligações com Yevgeny Prigozhin

O chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, fez alusão a ameaças à sua segurança em um vídeo que parece ter sido filmado dias antes de sua morte na queda de um avião.

"Para aqueles que estão discutindo se estou vivo ou não... está tudo bem", diz ele no curto clipe divulgado no Telegram.

O chefe do Wagner foi descrito por muitos como um "homem marcado para morrer" depois de liderar um motim fracassado em junho, durante o qual seus combatentes assumiram o controle de uma cidade russa e marcharam em direção a Moscou.

A Casa Branca insinuou que as autoridades russas poderiam estar por trás da sua morte, embora o Kremlin tenha negado qualquer sugestão do seu envolvimento como uma "mentira completa".

'Minha destruição'

O canal Grey Zone do Telegram, ligado ao grupo Wagner e que publicou o novo vídeo, disse que o jato foi abatido pelos militares russos – embora não tenha fornecido nenhuma evidência para apoiar esta afirmação.

Fim do Podcast

"Para aqueles que estão discutindo se estou vivo ou não ou como eu estou – agora é fim de semana, segunda quinzena de agosto de 2023, estou na África", disse Prigozhin no vídeo de menos de 30 segundos.

"Então, para as pessoas que gostam de discutir minha destruição, ou minha vida privada, quanto ganho ou qualquer outra coisa - está tudo bem."

A referência ao chamado "fim de semana" no vídeo, na "segunda quinzena de agosto", indica que o vídeo pode ter sido gravado nos dias 19 ou 20 de agosto.

Gravado num veículo em movimento, o vídeo mostra Prigozhin vestindo roupas camufladas e um chapéu semelhante ao que usou em outro vídeo publicado pela Grey Zone no dia 21 de agosto, no qual também indicava que estava na África.

A BBC não conseguiu confirmar os locais ou as datas de nenhum dos vídeos.

Prigozhin já foi um aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin. Mas à medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia progrediu, ele tornou-se um crítico frequente da liderança militar do seu país e também do próprio presidente.