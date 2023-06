Quem se beneficia com ataque a reservatório na Ucrânia?

Uma enorme barragem na área ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia foi rompida, desencadeando uma inundação no rio. Mas quem se beneficiaria com a destruição da barragem?

Com ambos os lados da guerra — Rússia e Ucrânia — culpando o outro pelo rompimento da barragem, há ecos das inexplicáveis explosões do gasoduto Nordstream no ano passado. Em ambos os casos, as suspeitas ocidentais recaíram imediatamente sobre a Rússia. Mas nas duas vezes Moscou respondeu com: "Não fomos nós. Por que faríamos isso? Isso nos prejudica".