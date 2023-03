Idoso de 81 anos sobrevive quase uma semana à base de biscoito após carro ficar preso na neve

Finalmente, depois de seis dias, o ex-funcionário da Nasa foi resgatado na neve, onde havia sobrevivido com alguns biscoitos e alguns croissants que estavam no carro.

Jerry Jouret foi atingido pelas tempestades de inverno que afetaram a Califórnia este mês, com 90 cm de neve na parte norte do Estado onde o carro ficou preso.

Mas o avô não entrou em pânico: segundo Christian, ele colocou em prática o que aprendeu em muitos episódios do programa Survivor aos quais assistiu com a esposa.

Jerry, que vestia apenas um agasalho corta-vento leve, manteve-se aquecido com uma colcha fina e uma toalha de banho que encontrou no carro.

As coisas pioraram quando a bateria do carro acabou enquanto ele fechava a janela. Isso aconteceu dois dias antes de ele ser resgatado, deixando-o ainda mais vulnerável quando as temperaturas noturnas caíam bem abaixo de zero.