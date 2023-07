'Barbie': a campanha de marketing por trás do 'hype'

Após meses de expectativa nas redes sociais, o filme 'Barbie' finalmente chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (20/7).

Os fãs já planejaram encontros e festas para a estreia e, há duas semanas, a atriz Margot Robbie compareceu ao tapete vermelho das estreias globais do longa com roupas inspiradas nas bonecas Barbie da vida real.

O filme traz em seu elenco alguns dos atores mais famosos da atualidade — Ryan Gosling, Helen Mirren, Issa Rae e o novo protagonista de Doctor Who, Ncuti Gatwa.

A trilha sonora foi produzida por Mark Ronson e inclui faixas com nomes como Dua Lipa, Tame Impala e Nicki Minaj e Ice Spice, que se juntaram para criar uma nova versão da música Barbie Girl, original da banda Aqua e adaptada no Brasil nos anos 2000 pela cantora Kelly Key.

E se parece que você também foi convidado para a festa da Barbie após tantos anúncios e vídeos nas redes sociais, o sentimento é compartilhado por muitos atualmente.

Porque não foi apenas o elenco estrelado, a trilha sonora ou as críticas que fizeram com que as pessoas não parassem de comentar sobre o filme: a campanha de marketing em torno dele também foi enorme.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Na estreia do filme em Londres, Margot Robbie usou uma roupa personalizada de Vivienne Westwood inspirada em uma Barbie de 1960

Outdoors cor-de-rosa que contêm apenas a data de lançamento do filme apareceram em cidades do mundo todo e até uma Casa dos Sonhos da Barbie foi construída em Malibu para que os superfãs pudessem se hospedar pelo Airbnb.

Em um shopping de São Paulo, uma instalação que reproduz a casa cor-de-rosa foi montada para uma experiência interativa e instagramável.

Já em Londres, a festa da Barbie chegou para a estreia antecipada do filme na quarta-feira (19/7).

A estação de metrô Barbican foi renomeada como Barbie-can e uma cabine telefônica rosa foi instalada na Tower Bridge, um símbolo da metrópole inglesa.

Isso sem mencionar as centenas de produtos licenciados lançados nas últimas semanas — de sapatos a coleções de roupas e controles de Xbox da Barbie.

Portanto, se parece que você está vendo a Barbie em todos os lugares, não está imaginando coisas.

Crédito, Reprodução

Para o crítico de cinema da BBC Radio 1, Ali Plumb, a campanha do filme está em todos os lugares porque a Mattel, dona da marca Barbie, está vendendo mais do que apenas um filme.

"O que você está vendo não é apenas uma promoção para o filme", disse ele à BBC Newsbeat. "É para a marca Barbie."

Outra coisa que Ali acredita que ajudou na divulgação do filme foram os pôsteres divulgados nas redes sociais, nos quais os internautas podiam colocar uma foto própria e se sentir parte do filme.

Ele diz que a campanha de marketing da Barbie contrasta fortemente com a de Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, com lançamento no mesmo dia.

E enquanto muitas pessoas planejam assistir a ambos em 21 de julho, no que foi apelidado de Barbenheimer, Ali diz que Oppenheimer adotou uma abordagem mais tradicional.

"É um filme sobre o homem que ajudou a criar o Projeto Manhattan e a bomba atômica", diz ele. "Portanto, você não pode vender brinquedos por trás disso, não pode vender varas de pescar, camisas, chapéus e qualquer coisa aleatória que eles poderiam estar vendendo — é apenas o filme."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Já se falava sobre o filme em junho de 2022, quando Margot Robbie e Ryan Gosling foram flagrados filmando cenas

Moshe Isaacian é consultor sênior de marca e compilou em seu perfil no Twitter muitas das ações de marketing e acordos de licenciamento feitos pela campanha de Barbie.

E se a campanha parece estar acontecendo há meses, ele diz que o planejamento está em andamento há anos.

Moshe, que trabalhou com a Nike e a Amazon, diz que muitos dos acordos levaram "um ano, dois anos para serem concluídos" e que a Mattel tem sido "muito boa em ser seletiva".

"Não usam apenas os acordos de licenciamento regulares", diz ele.

"É mais como [se eles estivessem vendendo] o estilo de vida da Barbie agora — é assim que a Barbie se vestiria, falaria, comeria, que tipo de velas ela teria em sua casa."

"Essas são coisas com as quais a geração mais velha se preocupa."

Ali também acha que o filme apela para um público que vai além daquele para o qual as bonecas são comercializadas — em parte porque está sendo dirigido por Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres.

Em um trailer, Barbie pergunta a seus colegas bonecos se eles já pensaram em morrer e em outra cena o Ken pergunta a Barbie se pode dormir na casa dela — para a grande surpresa de Barbie.

"Não me parece um filme infantil. Na verdade, e isso é apenas um palpite, suspeito que as crianças pequenas ficarão confusas com ele."

Em contraste com todo o marketing, a equipe por trás da produção também manteve grande sigilo em torno do próprio filme até o lançamento.

Mas, depois de meses de investimento, será que a cara campanha publicitária vai compensar?

"Acho que o fim de semana de estreia da Barbie será gigante, mesmo que (o filme) acabe sendo mal avaliado, e não acho que será", diz Ali.