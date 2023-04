O que se sabe sobre acusado de vazar documentos secretos dos EUA

Era um grupo privado de discussão online com postagens sobre videogames, Deus, armas, memes — e arquivos ultrassecretos de defesa e inteligência dos Estados Unidos.

O suspeito no centro do vazamento que abalou o país e seus aliados foi identificado como Jack Douglas Teixeira, de 21 anos, membro da Guarda Aérea Nacional.

Em 2020, ele se formou no ensino médio em North Dighton, região onde nasceu, no estado americano de Massachusetts.

Teixeira foi promovido em julho do ano passado a membro de primeira classe —uma posição relativamente júnior — e estava lotado na Base da Guarda Aérea Nacional de Otis, em Massachusetts.

De acordo com seu registro, seu cargo oficial era analista de Sistemas de Transporte Cibernético.

O registro de Teixeira não sugere nenhuma missão no exterior.

A mãe dele já trabalhou em organizações sem fins lucrativos focadas em veteranos, assim como no Departamento de Serviços aos Veteranos de Massachusetts, de acordo com o LinkedIn e registros públicos citados por meios de comunicação dos EUA.

Ela postou fotos da família, anualmente, no Dia dos Veteranos. Outras imagens nas redes sociais mostrariam Teixeira com os dois cachorros da família e andando em veículos off-road .

Ele era supostamente conhecido como o líder de um canal de discussão do Discord aberto apenas para convidados, criado em 2020. O Thug Shaker Central tinha cerca de 20 a 30 membros — a maioria homens jovens — de vários países.

Um membro do canal disse que Teixeira era um jovem carismático entusiasta de armas.

Outros membros contaram à imprensa americana que Teixeira era mais velho do que a maioria do grupo e parecia empenhado em impressioná-los.

"Ele era o homem, o mito. E ele era a lenda. Todo mundo respeitava esse cara", afirmou um dos integrantes ao jornal americano New York Times.

De acordo com o Washington Post, Teixeira disse ao grupo que trabalhava em uma instalação onde telefone era proibido.

Inicialmente, ele redigiu versões das informações confidenciais e compartilhou no canal de discussão. Mas teria começado a compartilhar as fotos dos arquivos após ter ficado frustrado quando outros membros do canal de discussão não prestaram atenção.