O jogo de celular que atrai dinheiro e apoio para a resistência ao regime militar de Mianmar

Crédito, Divulgação Legenda da foto, No game, jogadores enfrentam tropas em cenas que o desenvolvedor diz serem semelhantes à vida real

Há 18 minutos

Quando soldados de Mianmar prenderam o amigo do programador Ko Toot e a esposa grávida após o golpe de fevereiro de 2021, ele ficou tão furioso que decidiu fazer a sua parte para tentar tirar os militares do poder — no seu caso, usando suas habilidades em Tecnologia da Informação (TI).

Ele criou um jogo de celular baseado em “acontecimentos reais” no país.

O game é um sucesso e está arrecadando fundos para a resistência antimilitar — irritando aqueles que estão no poder.

“Eles nunca cometeram um único crime nas suas vidas”, diz Ko Toot sobre o casal de amigos, detidos por apoiar o movimento pró-democracia.

Ele não sabia o que tinha acontecido com o casal após a detenção. A BBC descobriu recentemente que a mulher foi libertada em um dia, mas o homem ficou detido por cerca de um ano e meio.

Ko Toot ficou sabendo depois de outro caso, envolvendo a esposa e a filha pequena de um ativista pró-democracia que foram colocadas na prisão.

"Imagine que você é uma criança e cresce dentro de uma prisão suja, estressante e sádica, e não tem ideia do que está acontecendo. Isso fez meu sangue ferver."

Então Ko Toot, que trabalha como profissional de TI, decidiu que precisava fazer parte do movimento para expulsar os militares “cruéis e perigosos”, como descreve — e começou a desenvolver o jogo.

Ko Toot falou com a BBC por mensagem de texto em um aplicativo criptografado e não revelou sua localização. Estamos usando um pseudônimo para sua segurança.

Crédito, Divulgação Legenda da foto, Os personagens são baseados em pessoas reais, diz Ko Toot

Mianmar mergulhou numa guerra civil quase total após o golpe.

Mais de 4 mil pessoas foram mortas pelos militares desde então, de acordo com o grupo de monitoramento da Associação de Assistência a Presos Políticos. A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que o número de mortos “provavelmente é muito maior”.

Avaliar as baixas entre os militares é difícil. Eles reconheceram que houve perdas, mas não divulgaram um número. O exilado Governo de Unidade Nacional afirma que a resistência matou 20 mil soldados, mas a BBC não pôde verificar esse número.

O objetivo de Ko Toot com o game era arrecadar fundos para armas e ajuda humanitária para as forças antimilitares conhecidas como Forças de Defesa Popular (PDF, na sigla em inglês), bem como aumentar a conscientização sobre a situação no país.

“Senti que tínhamos ajuda e sensibilização internacional muito limitadas”, diz ele, comparando a cobertura da crise em Mianmar com a da invasão da Ucrânia pela Rússia, esta mais visada pela mídia.

Pessoas de verdade em uma guerra de verdade

O jogo foi originalmente lançado com o nome The PDF Game, no início de 2022.

O download é gratuito, mas os jogadores assistem a anúncios no jogo para arrecadar dinheiro.

Ko Toot estima que os rendimentos arrecadados até agora cheguem a pelo menos US$ 508 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) e afirma que os valores estão “aumentando a cada mês”.

Os jogadores assumem o papel de combatentes da PDF lutando contra tropas militares e trabalham em missões semelhantes às que ocorrem de verdade em Mianmar.

Ko Toot conta que criou personagens baseados em pessoas reais que lutaram contra os militares, incluindo médicos, muçulmanos e membros da comunidade LGBT.

Para ele, é importante retratar essas pessoas pois elas estão "lutando numa guerra de verdade”.

O jogo está disponível nas lojas de aplicativos do Google e da Apple, embora tenha enfrentado problemas devido às políticas das empresas em relação a eventos delicados, segundo o desenvolvedor.

No Google Play, ele foi renomeado para "War of Heroes - The PDF Game". O Google diz que não permite aplicativos que “capitalizem ou sejam insensíveis em relação a um acontecimento delicado”, mas ressalvou que o conteúdo geralmente é permitido se “pretende alertar os usuários ou aumentar a conscientização” sobre algo.

O nome também teve que ser alterado na App Store, da Apple, para “War of Heroes”, antes de ser removido da plataforma — o que foi um “grande golpe”, afirma Ko Toot.

A Apple diz que o aplicativo violou suas diretrizes sobre conflitos violentos e sobre a proibição de que os inimigos em um jogo tenham como alvo um “governo, empresa ou qualquer outra entidade real”.

Depois de algumas alterações feitas por Ko Toot, como a remoção de algumas missões, o game foi reintegrado à plataforma.

“Esta é definitivamente uma boa notícia e esperamos obter mais receitas agora”, diz ele.

O jogo irritou a junta governante em Mianmar, que em abril divulgou um aviso na mídia estatal alertando que uma pessoa poderia enfrentar ações legais por “jogar o jogo PDF”.

A junta afirmou que "organizações terroristas", como o exilado Governo de Unidade Nacional, criaram o jogo para angariar fundos para a PDF, para "semear desconfiança" contra os militares e, assim, "aumentar o espírito revolucionário contrário ao exército".

Crédito, Divulgação Legenda da foto, Combatentes da resistência perto de carro com adesivo do jogo, The PDF Game

Ko Toot não se incomoda com as ameaças dos militares.

“Eu não me importo com o que eles dizem”, afirma.

“Eles já tentaram impedir várias vezes, mas vamos continuar. Não há como parar os ataques pelo meio digital”, afirma, referindo-se aos esforços online para derrotar os militares.

O jogo foi baixado “quase” um milhão de vezes, segundo Ko Toot. O Google Play afirma que foi baixado mais de 500 mil vezes, enquanto a Apple não fornece informações sobre o número de downloads.

O programador acha que o valor arrecadado pode ser muito maior do que sua estimativa porque, trabalhando com uma equipe pequena, demorou muito para receber parte do dinheiro.

As verbas são enviadas para os grupos locais das Forças de Defesa Popular (PDF).

"Nós apenas enviamos fundos para os grupos de defesa, mas não dizemos como devem usá-los."

Formados em resposta ao golpe de 2021, os PDFs ligaram-se a grupos armados vinculados a grupos étnicos que operam em áreas fronteiriças há décadas.

A resistência está se mostrando mais forte do que o esperado, e os militares de Mianmar perderam o controle de grandes partes do país.

Com verbas e abastecimento de armas limitados, os esforços de financiamento popular têm sido cruciais para a resistência — em um conflito cuja intensidade está aumentando.

Ko Toot diz que já pensou em desistir várias vezes, mas coloca que “a situação em Mianmar piora a cada dia” e, por isso, vai continuar fortalecendo a resistência antimilitar.

“O jogo tem potencial”, afirma, acrescentando que espera arrecadar US$ 1 milhão por mês (quase R$ 5 milhões).