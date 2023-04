A gafe de assessora de Biden que gerou dúvidas sobre eventual segundo governo após eleição

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, esclareceu os planos de reeleição do presidente americano, Joe Biden, após ter feito um comentário que gerou confusão.

"O presidente planeja cumprir todos os oito anos?", perguntou um repórter do site Politico durante uma coletiva na Casa Branca na terça-feira.

"Eu simplesmente não vou me antecipar a isso. E há uma campanha para 2024. Qualquer coisa relacionada a isso, eu encaminharia você para lá."

Jean-Pierre disse que inicialmente evitou responder à pergunta do repórter para permanecer em conformidade com uma lei eleitoral federal dos EUA conhecida como Lei Hatch, que proíbe funcionários do poder Executivo de usar o cargo para fazer campanha para um candidato enquanto desempenham funções oficiais.