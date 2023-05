Corpo de pescador desaparecido é encontrado dentro de crocodilo na Austrália

Os restos mortais humanos foram encontrados dentro de apenas um dos répteis, mas as autoridades responsáveis pela vida selvagem acreditam que ambos estiveram envolvidos no incidente.

Um pescador foi morto por um crocodilo em circunstâncias parecidas na Ilha Hinchinbrook, em Queensland, em 2021, e também houve ataques fatais no extremo norte do Estado em 2016 e 2017.

Esses números parecem insignificantes em comparação com o Território do Norte (NT, na sigla em inglês) da Austrália, que abriga a maior população de crocodilos selvagens do mundo, com cerca de 100 mil répteis.