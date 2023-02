Por que os jovens devem aprender a liderar

A definição mais comum de liderança é a capacidade de motivar os demais a atingir objetivos definidos.

Para algumas pessoas, isso significa ser heroico e especial.

O mundo parou quando Nelson Mandela morreu. Suas conquistas — o lutador pela liberdade que virou prisioneiro político, o primeiro presidente negro da África do Sul, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz — qualificavam Mandela como um grande líder.

Para outros, liderança é sinônimo de gerenciamento. Embora estas palavras sejam frequentemente utilizadas de forma intercambiável, na verdade, elas não têm o mesmo significado.

Talvez você conheça um gerente que não escolheria necessariamente para seguir, mas que você precisa obedecer, simplesmente porque ele está em uma posição de comando e você não quer perder o seu emprego.

Minha pesquisa demonstra que o que diferencia um líder de um gerente é a sua forma extraordinária de influência. E, longe de ser privilégio dos negócios e da política, todo coletivo — independentemente da profissão ou setor de atividade — precisa de um timoneiro.

As habilidades necessárias para a liderança

Em cada estágio e em cada esfera da vida, as pessoas precisam de alguém que possa defender seus valores e lutar pelas suas necessidades.

Isso significa que até um jovem com 20 anos de idade no seu primeiro e mal remunerado emprego deve tratar de ganhar conhecimentos de liderança — e as pesquisas identificam quatro habilidades principais que precisam ser desenvolvidas.

Habilidades empresariais

As habilidades empresariais envolvem a identificação de oportunidades onde os outros veem problemas ou confusão, e ser capaz de descobrir como melhor explorá-las. Fundamentalmente, isso significa não ter medo de correr riscos.

Em 2018, Greta Thunberg arriscou-se a prejudicar seu desempenho escolar quando começou sua solitária greve pelo clima na escola, com 15 anos de idade.

Ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz em 2019 e trabalhou para consolidar um movimento ativista da juventude global.

Habilidades técnicas

As habilidades técnicas são as competências e capacidades analíticas necessárias para se sobressair no seu campo.

A maestria literária e intelectual da escritora e pensadora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ficou clara quando ela foi reconhecida pela BBC como uma das 100 mulheres do ano em 2021.

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie foi uma das 100 Mulheres do Ano escolhidas pela BBC em 2021

Habilidades interpessoais

Em terceiro lugar, vêm as habilidades interpessoais — a capacidade de compreender as pessoas e trabalhar com elas.

Ser um comunicador bom e compreensivo faz com que você seja capaz de tomar decisões melhores e formar equipes mais eficientes.

A profunda empatia de Mahatma Gandhi, aliada à sua disposição de viver como as pessoas que ele buscava ajudar, fez com que ele se tornasse um excelente modelo.

Habilidades conceituais

Por fim, as habilidades conceituais permitem que as pessoas processem e analisem situações complexas, gerando novas ideias.

Isso significa que você tem capacidade de planejamento estratégico e de resolver problemas de forma criativa.

Martin Luther King inspirou milhões de pessoas com sua visão inabalável — um quadro claro do futuro da nação, que ele conseguiu transmitir eficientemente para seus companheiros.

Essas quatro habilidades de liderança são "portáteis". Se você mudar de caminho na sua carreira, elas seguem com você.

Antes de concorrer à Presidência e servir como secretário de habitação e desenvolvimento urbano dos Estados Unidos, Ben Carson foi um cirurgião pioneiro — o chefe de neurocirurgia pediátrica mais jovem dos Estados Unidos.

Ele fundou um importante centro de pesquisa e debates especializado em temas política.

Carson conseguiu atingir esses marcos profissionais mesmo com seus antecedentes desfavoráveis.

Sua história demonstra como ser um líder envolve definir seus próprios objetivos (idealização), dedicar-se ao trabalho para atingi-los (determinação e tomada de decisões) e buscar as oportunidades (gestão de riscos).

Oprah Winfrey (à direita) e sua mentora Maya Angelou durante a gravação de uma entrevista em 2011

Heróis e mentores

Uma das melhores formas de cultivar habilidades de liderança é aprendendo com os sucessos — e fracassos — das pessoas que você admira.

Oprah Winfrey, por exemplo, menciona a escritora Maya Angelou, que ela conheceu no início da carreira nos anos 1970, como sua maior mentora.

Parte do aprendizado é desenvolver habilidades que você já tem, como Winfrey disse sobre Angelou. "'Quando você aprender, ensine. Quando você conseguir, compartilhe.' É uma das melhores lições que aprendi com ela."

Investir no crescimento pessoal é igualmente importante. Leia livros, faça mais treinamentos.

Concentre-se em um esforço consciente para diversificar suas fontes, desafie a si próprio e aprenda sempre.

Observe suas potencialidades e fraquezas e personalize seu aprendizado de acordo com elas.

Coloque em ação planos para corrigir essas falhas. Seja curioso, humilde e metódico ao avaliar o seu progresso.

Lembre-se de que ninguém se torna líder da noite para o dia e que ninguém consegue ser perfeito.

A política está repleta de pessoas em posições de liderança que se afastam do seu caminho.

A autorreflexão é fundamental. Pergunte-se por que você quer ser um líder.

Os que procuram a autoridade apenas por autogratificação frequentemente fracassam.

A liderança é estabelecida mais satisfatoriamente quando você serve àqueles que se propõe a liderar.

*Christian Harrison é palestrante sobre liderança da Escola de Negócios e Indústrias Criativas da Universidade do Oeste da Escócia, no Reino Unido.