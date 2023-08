Por que Trump cresce na pesquisas conforme se multiplicam processos na Justiça?

A corrida eleitoral dos Estados Unidos está de ponta-cabeça: o que normalmente estaria em baixa está em alta — pelo menos no que diz respeito aos dois principais candidatos e sua popularidade.

Já o atual presidente, o democrata Joe Biden, tem o problema oposto: ele não consegue decolar. Não importa o desempenho do país, ele não sobe nas pesquisas de avaliação de governo.

'Bidenomics' não empolga os eleitores

Biden está presidindo uma economia que causa inveja em quase todos os países do mundo.

A inflação está caindo (está em 3%, o que é menos da metade da inflação na União Europeia e no Reino Unido), o desemprego também é baixo (3,5%) e os temores de uma recessão estão diminuindo.

Os americanos ainda estão pressionados por altas taxas de juro e por preços que permanecem acima dos níveis pré-Covid, mas o presidente está viajando pelos EUA neste verão (do Hemisfério Norte) lembrando à população que partes fundamentais da sua agenda, como a Lei de Redução da Inflação e a Lei CHIPS (pacote de investimento na produção de semicondutores e chips), impulsionaram trilhões de dólares do governo na economia dos EUA.

Uma pesquisa recente da Reuters mostrou que 54% dos americanos desaprovam o trabalho do presidente americano — na verdade, um valor alguns pontos pior do que em março, quando uma recessão parecia mais provável e a inflação estava mais alta.

O número atual também é significativamente pior do que os 32% que desaprovavam seu histórico quando ele assumiu em 2021.

Parte do problema do democrata é que muitos dos grandes programas de investimentos do governo ainda estão em fase de aprovação.