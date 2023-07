A espada viking achada por família no jardim de casa na Noruega

Há 1 hora

Imagine fazer uma obra no jardim de casa e descobrir um túmulo viking de 1,1 mil anos – com direito a armas e joias.⁠

Foi o que aconteceu com a família de Oddbjørn Holum Heiland ao se deparar com uma grande pedra chata no meio do jardim onde planejam construir um anexo à casa principal.⁠