'Mais da metade da população mundial pode estar acima do peso em 2035'

Há 51 minutos

Mais da metade da população mundial será classificada como obesa ou com sobrepeso até 2035 se não forem tomadas medidas para conter o problema, adverte a Federação Mundial da Obesidade.

Mais de quatro bilhões de pessoas serão afetadas, com as taxas aumentando mais rapidamente, particularmente entre as crianças, segundo o relatório.

A expectativa é de que os países de baixa e média renda na África e na Ásia registrem os maiores aumentos.

O relatório prevê que o custo da obesidade chegará a mais de US$ 4 trilhões por ano até 2035.

A presidente da federação, Louise Baur, descreveu as conclusões do relatório como um alerta claro para que os países tomem uma atitude agora de modo a evitar problemas no futuro.

O relatório destaca, em particular, o crescimento das taxas de obesidade entre crianças e adolescentes, que devem dobrar em relação aos níveis de 2020 tanto entre meninos quanto meninas.

De acordo com Baur, essa tendência é "particularmente preocupante".

"Governos e formuladores de políticas públicas em todo o mundo precisam fazer tudo o que puderem para evitar repassar os custos de saúde, sociais e econômicos para a geração mais jovem", diz ela.

Os efeitos da prevalência da obesidade em países de baixa renda também são destacados no relatório. Nove dos 10 países com os maiores aumentos esperados na taxa de obesidade a nível global são nações de baixa ou média-baixa renda na África e na Ásia.

Entre as razões, estão a tendência a incluir alimentos altamente processados na dieta, maiores níveis de comportamento sedentário, políticas públicas mais frágeis para controlar o fornecimento e publicidade de alimentos, e serviços de saúde com menos recursos para auxiliar no controle de peso e na educação em saúde.

Os países de baixa renda são "muitas vezes os menos capazes de responder à obesidade e às suas consequências".

As descobertas estimam que o aumento das taxas de obesidade no mundo todo terá um impacto significativo na economia a nível mundial, equivalendo a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) global.

O relatório deixa claro que o impacto econômico da obesidade "não é de forma alguma um reflexo da culpa das pessoas que vivem com obesidade".

Os dados publicados no relatório serão apresentados à Organização das Nações Unidas (ONU) na segunda-feira.

Obesidade é o termo médico usado para descrever uma condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal.