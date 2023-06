Por que voo inaugural da Virgin Galactic é novo marco da era do turismo espacial

29 junho 2023

Levou 'apenas' 20 anos, mas o milionário Richard Branson finalmente iniciou as operações comerciais do seu avião-foguete Unity, da Virgin Galactic.

O veículo sobrevoou o deserto do Novo México nesta quinta-feira (29) para permitir que três pesquisadores italianos conduzissem experimentos científicos em condições de baixíssima gravidade. Foi a primeira missão comercial do foguete - antes ele tinha apenas feito voos de teste.

A missão comercial de 72 minutos decolou do Spaceport America às 8h30, horário local, e foi transmitida ao vivo para todo o mundo.

Com pouco menos de uma hora de missão, depois de atingir uma altitude de 13.600 metros, o avião transportador Eve liberou o Unity, que ligou seu motor para impulsioná-lo até a estratosfera. No topo de sua subida, o avião-foguete atingiu 85 km de altura.

Corrida espacial comercial

O multimilionário americano Dennis Tito se tornou o primeiro turista espacial do mundo pagando US$ 20 milhões.

O fundador da Amazon tem um sistema de foguetes e cápsulas que ele chama de New Shepard. É uma abordagem diferente do Unity, mas faz essencialmente o mesmo trabalho de levar as pessoas a viagens curtas acima da atmosfera.