Origem da covid: cientistas chineses publicam dados inéditos

China diz que primeiros casos de covid-19 surgiram no Mercado de frutos do mar de Huanan

O mercado de frutos do mar e animais selvagens de Huanan é um dos principais focos na busca pela origem do coronavírus.

Mas este é o primeiro estudo revisado por pares das evidências biológicas coletadas no mercado em 2020. Ao vincular o vírus a animais vendidos no mercado, poderia abrir novas linhas de investigação sobre como o surto começou.

Sem provas conclusivas

Posteriormente, outro grupo de pesquisadores — que não estão baseados na China — compartilhou sua própria avaliação sobre essas amostras do mercado de Huanan, depois de encontrarem as sequências genéticas em um site de compartilhamento de dados científicos.

Antes do surto de 2020, os cientistas tiraram fotos dos animais vendidos no mercado de Huanan

"É todo o conjunto de evidências que é importante", disse ele. "Quando você junta isso com o fato de que os primeiros casos de covid-19 em Wuhan estão ligados ao mercado, é uma forte evidência de que foi aqui que ocorreu a transmissão de um animal [para humanos] no mercado."

As descobertas publicadas vêm em meio a sinais de que a teoria do vazamento de laboratório está ganhando força entre as autoridades dos EUA.

Vários departamentos e agências dos EUA investigaram o tema e chegaram a diferentes conclusões. Mas em 1º de março o diretor do FBI acusou Pequim de "fazer o possível para tentar impedir e ofuscar" as investigações e revelou que a agência estava convencida da veracidade da teoria do vazamento do laboratório "já faz algum tempo".