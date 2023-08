A mulher que ganhou indenização de R$ 6 bilhões de ex-namorado por pornô de vingança

A Justiça do Texas, nos Estados Unidos, concedeu a uma mulher uma indenização de US$ 1,2 bilhão (R$ 6 bi ) depois de decidir que ela foi vítima de pornografia de vingança.

A mulher, que foi identificada apenas pelas iniciais DL em documentos judiciais, entrou com uma ação contra o ex-namorado em 2022.

O processo alegou que ele postou fotos íntimas dela online para "envergonhá-la publicamente" após um rompimento. Seus advogados no caso disseram que a decisão é uma vitória para as vítimas de "abuso sexual" feito com a divulgação de imagens íntimas.