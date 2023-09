Como a inteligência artificial pode ajudar a tratar infertilidade masculina

Steven Vasilescu, engenheiro biomédico da Universidade de Tecnologia de Sydney (UTS), na Austrália, e fundador da empresa médica NeoGenix Biosciences, diz que o software de IA desenvolvido por ele e sua equipe pode detectar espermatozoides em amostras colhidas de homens inférteis mil vezes mais rápido do que um especialista.

Fim do Matérias recomendadas

O tecido é separado e examinado ao microscópio. Se algum espermatozoide viável for encontrado, ele poderá ser extraído e injetado em um óvulo.

Fim do Podcast

"Há sangue e tecido. Pode haver apenas 10 espermatozoides no total, mas milhões de outras células. É uma agulha num palheiro", acrescenta Vasilescu.

Ele diz que, por outro lado, o SpermSearch pode encontrar qualquer esperma saudável em segundos, quando as fotografias das amostras são imediatamente carregadas no computador.

Em artigo científico publicado, a equipe de engenharia biomédica da UTS diz que o SpermSearch foi mil vezes mais rápido do que um embriologista experiente em um dos testes.

No entanto, o SpermSearch não foi projetado para substituir os embriologistas, mas sim para atuar como uma ferramenta de assistência.

'O tempo é crítico'

Com a contagem de espermatozoides tendo diminuído pela metade nas últimas quatro décadas, conforme amplamente relatada, a infertilidade continua a ser um problema crescente.

Meurig Gallagher é outro acadêmico que trabalha para ajudar homens com problemas de infertilidade.

Professor assistente no Centro de Modelagem de Sistemas e Biomedicina Quantitativa da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, sua nova técnica usa software de imagem para rastrear a velocidade e a ação das caudas dos espermatozoides.

Enquanto isso, a empresa de fertilidade Examen, com sede em Belfast, na Irlanda do Norte, utiliza uma técnica conhecida como eletroforese em gel de célula única para identificar danos no DNA em espermatozoides individuais.