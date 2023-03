O mistério dos 2 mil crânios de carneiro mumificados achados em tumba do faraó Ramsés 2º

A descoberta — divulgada pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito — ocorreu em Abidos, local conhecido por seus inúmeros templos e túmulos desde os tempos antigos da civilização.

Mostafa Waziri, chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, explicou que as descobertas também ajudarão as pessoas a aprender mais sobre o templo do faraó e as atividades que ocorreram ali desde sua construção entre 2374 e 2140 a.C.