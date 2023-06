Quem era jovem morto pela polícia que desencadeou protestos na França

Com estas palavras, o presidente da França, Emmanuel Macron, reagiu na quarta-feira (28/6) à notícia da morte do jovem.

No entanto, a França registra há dois dias protestos violentos na cidade onde o adolescente morreu e em outros locais do país.

Com as autoridades prevendo outra noite de violência, foi anunciado que haverá toque de recolher em algumas áreas de Paris - além do fechamento dos serviços de bonde e ônibus.

Um deles será aplicado no subúrbio de Clamart, a sudoeste de Paris, entre as 21:00 hora local (16:00 no horário de Brasília) e as 06:00, a partir desta noite até segunda-feira, 3 de julho.