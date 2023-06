'Me cobri com sangue para escapar': o relato de sobrevivente de ataque a escola em Uganda

Julius Isingoma é um dos poucos sobreviventes do ataque

O estudante Julius Isingoma contou à BBC como sobreviveu milagrosamente a um ataque realizado supostamente por rebeldes islâmicos no dormitório da sua escola no oeste de Uganda.

"Passei o sangue dos meus colegas mortos na boca, nas orelhas e na cabeça para os agressores pensarem que eu estava morto", disse ele, quando o encontramos no Hospital Geral de Bwera, no distrito de Kasese.

Cerca de 40 pessoas — sendo 37 estudantes — morreram no ataque a uma escola de ensino médio na pequena cidade de Mpondwe na noite da última sexta-feira (16/06).

O presidente da Uganda, Yoweri Museveni, culpou as Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) pelo ataque, acrescentando que "estavam possivelmente trabalhando com outros criminosos, porque ouvi dizer que houve algumas disputas na escola".

Ele não entrou em detalhes, mas prometeu ir atrás dos integrantes do grupo rebelde em seus esconderijos na fronteira com a República Democrática do Congo.