O que se sabe sobre ataque que matou 4 crianças em creche de Blumenau

Imagem da frente da creche particular Bom Pastor

Crédito, Reprodução Facebook/CEI Cantinho do Bom Pastor

Há 13 minutos

Quatro crianças foram mortas e uma outra está em estado grave após um ataque em uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (5/4).

O crime ocorreu no início da manhã na creche particular Bom Pastor.

Segundo a polícia, um homem invadiu a unidade com um machado, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da PM.