'Encontrei minha mãe biológica 59 anos após ser posto para adoção'

'Foi a primeira vez que consegui me ver nos olhos da minha mãe', diz Timothy

Timothy, hoje com 59 anos, foi criado pelos pais adotivos: Bill e Eunicé.

"Meus pais adotivos sempre me disseram: 'Você é especial — você chegou até nós de uma maneira diferente'."

"Eles não podiam ter filhos biológicos, então começaram o processo de adoção, e quando tinham 36 anos me adotaram."

Timothy, que é professor em Londres, descreve a vida com os pais adotivos como "muito feliz" — e nunca havia cogitado tentar encontrar sua mãe biológica até que eles morreram: Bill em 2018, e Eunicé em 2020.

Timothy com os pais adotivos: Bill e Eunicé

Identidade como pessoa

"Muito disso remonta à sua identidade como pessoa ao longo dos anos. Eu me perguntava quem eu era, certos traços de personalidade que eram diferentes da minha família adotiva."

"Quando meus pais adotivos morreram, me senti diferente em relação ao mundo e a si mesmo."

"Um terapeuta me disse que, depois que os pais adotivos das pessoas morrem, muitas vezes volta a despertar a curiosidade sobre sua própria origem, porque todos estamos em busca de conexão."

'Meu pai adotivo me contou que eu costumava dizer quando era criança: 'Espero que minha mãe biológica esteja bem'

"Enquanto procurava, notei que havia um grupo fechado no Facebook para famílias de mães e crianças que nasceram lá."

"Pedi para entrar no grupo, e a moderadora Penny Green respondeu, perguntando sobre minha história."

"Como uma historiadora amadora entusiasmada, ela ficou muito interessada e se ofereceu para me ajudar a rastrear meus pais biológicos."

Penny Green, uma ex-assistente social de Bedfordshire, criou o grupo no Facebook para pessoas que nasceram ou têm um vínculo com o The Haven, um abrigo administrado pela Igreja Batista — ela mesma nasceu lá.