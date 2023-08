'Pessoas foram condenadas à morte por post no Instagram': o relato de dinamarquês sobre a vida em prisão no Irã

Thomas Kjems narrou à BBC como foram os 7 meses que passou na prisão no Irã, sem ter cometido nenhum crime

Do serviço persa da BBC

Parecia que para onde quer que Kjems viajasse no ano passado, ele logo mergulhava em conflito ou crise.

O jovem de 28 anos embarcou em uma aventura de carona da Dinamarca para a Ucrânia em janeiro de 2022. Logo após chegar à Ucrânia, no entanto, começou a invasão russa .

Mas sua chegada ao país persa coincidiu com a morte sob custódia de Mahsa "Zhina" Amini, uma jovem curda de 22 anos detida pela Polícia de Moralidade por supostamente violar o estrito código de vestimenta da República Islâmica.

A morte dela gerou protestos em todo o país , que Kjems encontrou em quase todas as cidades que visitou.

A morte de Masha Amini, nas mãos da Polícia Moral, provocou uma onda de protestos sem precedentes no Irã

"Eu tinha regras para evitar qualquer conflito e qualquer coisa política no Irã. Eu disse a mim mesmo: não chegue perto de locais militares ou prédios do governo, não tire fotos ou vídeos deles. E então acrescentei que não deveria chegar perto de qualquer manifestação", disse ele à BBC.

Mas ele não evitou o olhar das forças de segurança iranianas. No início de outubro, agentes de inteligência detiveram Kjems no albergue em que ele estava, em Teerã.

"Eles não me disseram por que me prenderam. Eles me perguntaram: 'Por que estamos levando você (para a prisão)?' Fiquei confuso e disse: 'Fiz alguns vídeos, não sei por quê'", disse.